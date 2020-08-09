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Елимай - Иртыш П 09 Августа прямая трансляция

09 Августа 2026 года в 17:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 21-й тур
Елимай
Окончен
3 : 1
Иртыш П

  • 73'
    1:0
    Иван Свиридов
  • 79'
    2:1
    Акмаль Бахтияров
  • 90+2'
    3:1
    Miras Omatay
0'
45'
90'
  • 77'
    1:1
    Май Миттендорфер
  • 81'
    Мамаду Мбодж
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Елимай - Иртыш П, которое состоится 09 Августа 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Елимай
Семей
Иртыш П
Павлодар
История личных встреч
16.05.2026 Казахстан — Премьер-лига 10-й тур Иртыш П2 : 2Елимай
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ордабасы2149
2
Лига конференций
Кайрат2045
3
Лига конференций
Астана2038
4 Окжетпес2133
5 Актобе2031
6 Елимай2031
7 Улытау2128
8 Кызыл-Жар2123
9 Женис2023
10 Каспий2122
11 Тобол2022
12 Кайсар2020
13 Атырау1919
14 Жетысу2119
15
Зона вылета
Иртыш П2017
16
Зона вылета
Алтай2117
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