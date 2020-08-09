Елимай - Иртыш П 09 Августа прямая трансляция
- 73'1:0Иван Свиридов
- 79'2:1Акмаль Бахтияров
- 90+2'3:1Miras Omatay
- 77'1:1Май Миттендорфер
- 81'Мамаду Мбодж
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Елимай - Иртыш П, которое состоится 09 Августа 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|16.05.2026
|Казахстан — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ордабасы
|21
|49
| 2
Лига конференций
|Кайрат
|20
|45
| 3
Лига конференций
|Астана
|20
|38
|4
|Окжетпес
|21
|33
|5
|Актобе
|20
|31
|6
|Елимай
|20
|31
|7
|Улытау
|21
|28
|8
|Кызыл-Жар
|21
|23
|9
|Женис
|20
|23
|10
|Каспий
|21
|22
|11
|Тобол
|20
|22
|12
|Кайсар
|20
|20
|13
|Атырау
|19
|19
|14
|Жетысу
|21
|19
| 15
Зона вылета
|Иртыш П
|20
|17
| 16
Зона вылета
|Алтай
|21
|17