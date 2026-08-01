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Атырау - Актобе 09 Августа прямая трансляция

09 Августа 2026 года в 18:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 10-й тур
Атырау
Окончен
1 : 1
Актобе

  • 37'
    1:0
    Джёрдже Максимович
0'
45'
90'
  • 75'
    1:1
    Даниэль Соса
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атырау - Актобе, которое состоится 09 Августа 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атырау
Атырау
Актобе
Актобе
История личных встреч
17.05.2026 Казахстан — Премьер-лига 21-й тур Актобе1 : 1Атырау
05.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 15-й тур Актобе2 : 0Атырау
30.03.2025 Казахстан — Премьер-лига 3-й тур Атырау0 : 4Актобе
11.08.2024 Казахстан — Премьер-лига 14-й тур Атырау1 : 1Актобе
07.04.2024 Казахстан — Премьер-лига 4-й тур Актобе1 : 1Атырау
27.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 21-й тур Атырау0 : 0Актобе
16.04.2023 Казахстан - Премьер-лига 6-й тур Актобе4 : 0Атырау
19.06.2022 Казахстан - Премьер-лига 14-й тур Атырау0 : 2Актобе
11.03.2022 Казахстан - Премьер-лига 2-й тур Актобе2 : 1Атырау
12.06.2021 Казахстан - Премьер-лига 15-й тур Актобе1 : 0Атырау
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ордабасы2149
2
Лига конференций
Кайрат2045
3
Лига конференций
Астана2038
4 Окжетпес2133
5 Актобе2132
6 Елимай2031
7 Улытау2128
8 Кызыл-Жар2123
9 Женис2023
10 Каспий2122
11 Тобол2022
12 Атырау2020
13 Кайсар2020
14 Жетысу2119
15
Зона вылета
Иртыш П2017
16
Зона вылета
Алтай2117
Кто победит?
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2 голосов болельщиков
Атырау
50%
Ничья
0%
Актобе
50%

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