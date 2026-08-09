01:11 ()
Свернуть список

Лех П - Пяст 09 Августа прямая трансляция

Стадион: Энеа (Познань, Польша), вместимость: 43269
09 Августа 2026 года в 18:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 3-й тур
Лех П
Окончен
3 : 0
Пяст

  • 63'
    1:0
    Микаэль Исхак
  • 71'
    Микаэль Исхак
  • 79'
    2:0
    Karol Delikat
  • 90+1'
    3:0
    Аллахьяр Сайядманеш
0'
45'
90'
  • 66'
    Эма Твумаси
  • 78'
    Леандру Санка
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лех П - Пяст, которое состоится 09 Августа 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Энеа (Познань, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лех П
Познань
Пяст
Гливице
1ПольшаврМатеуш Лис
2ПортугалиязщЖоэл Перейра
72ПольшазщМатеуш Скшипчак
27ПольшазщВойцех Монка
15ПольшазщМихал Гургуль
22ПольшапзРадослав Муравски
43ПольшапзАнтони Козубаль
46'
77ГондураспзЛуис Пальма
81'
10ШвецияпзПатрик Волемарк
61'
11ФинляндияпзДаниэль Хоканс
78'
7Кот-д'ИвуарнпYannick Agnero
61'
21ИспанияпзПабло Родригес
46'
17ИраннпАллахьяр Сайядманеш
61'
9ШвециянпМикаэль Исхак
61'
53ПольшаKarol Delikat
78'
20ПольшазщРоберт Гумны
81'
75СловенияврДомен Грил
28ПольшазщФилип Боровски
56'
5ИспаниязщХуан Ривас
4ПольшазщЯкуб Червински
77'
36ПольшазщЯкуб Левицкий
27ПольшапзЯкуб Лабойко
31ПольшапзOskar Lesniak
17ФранцияпзКентен Буагар
56'
80ИспаниянпУго Вальехо
90ПортугалиянпИван Лима
57'
19ФранциянпСамюэль Нтамак
84'
99ГаназщЭма Твумаси
56'
11ПортугалиянпЛеандру Санка
56'
98ДР КонгопзДжейсон Эйнга-Локило
57'
3АлбаниязщЭлтон Фикай
77'
10КипрнпАндреас Кацантонис
84'
История личных встреч
15.02.2026 Польша — Экстракласса 21-й тур Лех П3 : 0Пяст
03.02.2026 Польша — Экстракласса 4-й тур Пяст1 : 0Лех П
24.05.2025 Польша — Экстракласса 34-й тур Лех П1 : 0Пяст
29.11.2024 Польша — Экстракласса 17-й тур Пяст0 : 0Лех П
10.12.2023 Польша - Экстракласса 18-й тур Лех П0 : 1Пяст
22.07.2023 Польша - Экстракласса 1-й тур Пяст1 : 2Лех П
12.03.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 24-й тур Пяст1 : 1Лех П
28.08.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 7-й тур Лех П1 : 0Пяст
07.05.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 32-й тур Пяст1 : 2Лех П
20.11.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 15-й тур Лех П1 : 0Пяст
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лех П37
2
Лига чемпионов
Легия37
3
Лига Европы
Гурник З26
4
Лига конференций
Погонь36
5 Ягеллония26
6 Висла Кр36
7 Висла Плоцк34
8 Шлёнск34
9 ГКС Катовице23
10 Заглембе Л23
11 Радомяк33
12 Пяст33
13 Видзев22
14 Краковия32
15 Корона21
16
Зона вылета
Мотор31
17
Зона вылета
Ракув20
18
Зона вылета
Вечиста Краков20
Кто победит?
Голосование закрыто
3 голосов болельщиков
Лех П
100%
Ничья
0%
Пяст
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close