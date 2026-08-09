Лех П - Пяст 09 Августа прямая трансляция
- 63'1:0Микаэль Исхак
- 71'Микаэль Исхак
- 79'2:0Karol Delikat
- 90+1'3:0Аллахьяр Сайядманеш
- 66'Эма Твумаси
- 78'Леандру Санка
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лех П - Пяст, которое состоится 09 Августа 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Энеа (Познань, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Матеуш Лис
|2
|зщ
|Жоэл Перейра
|72
|зщ
|Матеуш Скшипчак
|27
|зщ
|Войцех Монка
|15
|зщ
|Михал Гургуль
|22
|пз
|Радослав Муравски
|43
|пз
|Антони Козубаль
46'
|77
|пз
|Луис Пальма
81'
|10
|пз
|Патрик Волемарк
61'
|11
|пз
|Даниэль Хоканс
78'
|7
|нп
|Yannick Agnero
61'
|21
|пз
|Пабло Родригес
46'
|17
|нп
|Аллахьяр Сайядманеш
61'
|9
|нп
|Микаэль Исхак
61'
|53
|Karol Delikat
78'
|20
|зщ
|Роберт Гумны
81'
|75
|вр
|Домен Грил
|28
|зщ
|Филип Боровски
56'
|5
|зщ
|Хуан Ривас
|4
|зщ
|Якуб Червински
77'
|36
|зщ
|Якуб Левицкий
|27
|пз
|Якуб Лабойко
|31
|пз
|Oskar Lesniak
|17
|пз
|Кентен Буагар
56'
|80
|нп
|Уго Вальехо
|90
|нп
|Иван Лима
57'
|19
|нп
|Самюэль Нтамак
84'
|99
|зщ
|Эма Твумаси
56'
|11
|нп
|Леандру Санка
56'
|98
|пз
|Джейсон Эйнга-Локило
57'
|3
|зщ
|Элтон Фикай
77'
|10
|нп
|Андреас Кацантонис
84'
|15.02.2026
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|3 : 0
|03.02.2026
|Польша — Экстракласса
|4-й тур
|1 : 0
|24.05.2025
|Польша — Экстракласса
|34-й тур
|1 : 0
|29.11.2024
|Польша — Экстракласса
|17-й тур
|0 : 0
|10.12.2023
|Польша - Экстракласса
|18-й тур
|0 : 1
|22.07.2023
|Польша - Экстракласса
|1-й тур
|1 : 2
|12.03.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 24-й тур
|1 : 1
|28.08.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 7-й тур
|1 : 0
|07.05.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 32-й тур
|1 : 2
|20.11.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 15-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лех П
|3
|7
| 2
Лига чемпионов
|Легия
|3
|7
| 3
Лига Европы
|Гурник З
|2
|6
| 4
Лига конференций
|Погонь
|3
|6
|5
|Ягеллония
|2
|6
|6
|Висла Кр
|3
|6
|7
|Висла Плоцк
|3
|4
|8
|Шлёнск
|3
|4
|9
|ГКС Катовице
|2
|3
|10
|Заглембе Л
|2
|3
|11
|Радомяк
|3
|3
|12
|Пяст
|3
|3
|13
|Видзев
|2
|2
|14
|Краковия
|3
|2
|15
|Корона
|2
|1
| 16
Зона вылета
|Мотор
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Ракув
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Вечиста Краков
|2
|0