Ягеллония - Видзев 09 Августа прямая трансляция
- 45'Йереми Агбонифо
- 62'Апостолос Константопулос
- 290+2'Ник Прелец90+8'Гильерме Монтоя
- 20'Мариуш Форнальчик
- 24'Эмиль Корнвиг
- 36'Стив Капюади
- 52'0:1Себастиан Бергер
- 54'0:2Фран Альварес
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ягеллония - Видзев, которое состоится 09 Августа 2026 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Белосток, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|50
|вр
|Славомир Абрамович
|15
|зщ
|Норберт Войтушек
79'
|5
|зщ
|Бернарду Витал
|4
|зщ
|Юки Кобаяси
46'
|23
|зщ
|Гильерме Монтоя
|85
|пз
|Эрик Козловски
67'
|19
|пз
|Андерс Клюнге
|7
|пз
|Каетан Шмыт
|11
|нп
|Хесус Имас
|10
|нп
|Йереми Агбонифо
46'
|17
|нп
|Юссуф Силла
58'
|27
|зщ
|Родригу Консейсау
46'
|44
|зщ
|Апостолос Константопулос
46'
|99
|нп
|Ник Прелец
58'
|21
|пз
|Серхио Лосано
67'
|80
|Zachary Zalewski
79'
|1
|вр
|Бартломей Дронговски
|91
|зщ
|Марцель Краевский
67'
|25
|зщ
|Пшемыслав Висневски
78'
|3
|зщ
|Стив Капюади
|40
|зщ
|Марио Гарсия Альвеар
90+3'
|10
|пз
|Фран Альварес
|6
|пз
|Юльян Шеху
|8
|пз
|Эмиль Корнвиг
|7
|пз
|Мариуш Форнальчик
78'
|28
|нп
|Кароль Свидерски
|99
|нп
|Себастиан Бергер
78'
|70
|зщ
|Юсуф Газибегович
67'
|4
|зщ
|Матеуш Жиро
78'
|18
|пз
|Линдон Селахи
78'
|77
|пз
|Анхель Баэна
78'
|14
|зщ
|Рикардо Висус
90+3'
|1
|вр
|Michal Perchel
|2
|зщ
|Цезарий Полак
|8
|пз
|Давид Драхаль
|6
|пз
|Тарас Романчук
|9
|нп
|Димитрис Раллис
|90
|Maciej Kuczynski
|61
|Bartlomiej Krasiewicz
|30
|вр
|Велько Илич
|57
|пз
|Самуэль Акере
|20
|Antoni Klukowski
|33
|Jan Krzywanski
|Адриан Семенец
|31.01.2026
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|1 : 3
|27.07.2025
|Польша — Экстракласса
|2-й тур
|3 : 2
|09.03.2025
|Польша — Экстракласса
|24-й тур
|0 : 1
|01.09.2024
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|1 : 0
|11.02.2024
|Польша - Экстракласса
|20-й тур
|1 : 3
|04.08.2023
|Польша - Экстракласса
|3-й тур
|2 : 1
|03.02.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 19-й тур
|1 : 1
|22.07.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 2-й тур
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лех П
|3
|7
| 2
Лига чемпионов
|Легия
|3
|7
| 3
Лига Европы
|Гурник З
|2
|6
| 4
Лига конференций
|Погонь
|3
|6
|5
|Висла Кр
|3
|6
|6
|Ягеллония
|3
|6
|7
|Видзев
|3
|5
|8
|Висла Плоцк
|3
|4
|9
|Шлёнск
|3
|4
|10
|ГКС Катовице
|2
|3
|11
|Заглембе Л
|2
|3
|12
|Радомяк
|3
|3
|13
|Пяст
|3
|3
|14
|Краковия
|3
|2
|15
|Корона
|2
|1
| 16
Зона вылета
|Мотор
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Ракув
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Вечиста Краков
|2
|0