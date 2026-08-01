01:12 ()
Свернуть список

Ягеллония - Видзев 09 Августа прямая трансляция

Стадион: Мейски (Белосток, Польша), вместимость: 22372
09 Августа 2026 года в 21:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 3-й тур
Ягеллония
Окончен
0 : 2
Видзев

  • 45'
    Йереми Агбонифо
  • 62'
    Апостолос Константопулос
  • 2
    90+2'
    Ник Прелец
    90+8'
    Гильерме Монтоя
0'
45'
90'
  • 20'
    Мариуш Форнальчик
  • 24'
    Эмиль Корнвиг
  • 36'
    Стив Капюади
  • 52'
    0:1
    Себастиан Бергер
  • 54'
    0:2
    Фран Альварес
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ягеллония - Видзев, которое состоится 09 Августа 2026 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Белосток, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ягеллония
Белосток
Видзев
Лодзь
50ПольшаврСлавомир Абрамович
15ПольшазщНорберт Войтушек
79'
5ПортугалиязщБернарду Витал
4ЯпониязщЮки Кобаяси
46'
23ПортугалиязщГильерме Монтоя
85ПольшапзЭрик Козловски
67'
19ДанияпзАндерс Клюнге
7ПольшапзКаетан Шмыт
11ИспаниянпХесус Имас
10ШвециянпЙереми Агбонифо
46'
17БельгиянпЮссуф Силла
58'
27ПортугалиязщРодригу Консейсау
46'
44ГрециязщАпостолос Константопулос
46'
99СловениянпНик Прелец
58'
21ИспанияпзСерхио Лосано
67'
80ПольшаZachary Zalewski
79'
1ПольшаврБартломей Дронговски
91ПольшазщМарцель Краевский
67'
25ПольшазщПшемыслав Висневски
78'
3ДР КонгозщСтив Капюади
40ИспаниязщМарио Гарсия Альвеар
90+3'
10ИспанияпзФран Альварес
6АлбанияпзЮльян Шеху
8ДанияпзЭмиль Корнвиг
7ПольшапзМариуш Форнальчик
78'
28ПольшанпКароль Свидерски
99ПольшанпСебастиан Бергер
78'
70Босния и ГерцеговиназщЮсуф Газибегович
67'
4ПольшазщМатеуш Жиро
78'
18АлбанияпзЛиндон Селахи
78'
77ИспанияпзАнхель Баэна
78'
14ИспаниязщРикардо Висус
90+3'
Запасные
1ПольшаврMichal Perchel
2ПольшазщЦезарий Полак
8ПольшапзДавид Драхаль
6ПольшапзТарас Романчук
9ГрециянпДимитрис Раллис
90ПольшаMaciej Kuczynski
61ПольшаBartlomiej Krasiewicz
30СербияврВелько Илич
57НигерияпзСамуэль Акере
20ПольшаAntoni Klukowski
33ПольшаJan Krzywanski
Главные тренеры
ПольшаАдриан Семенец
История личных встреч
31.01.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур Видзев1 : 3Ягеллония
27.07.2025 Польша — Экстракласса 2-й тур Ягеллония3 : 2Видзев
09.03.2025 Польша — Экстракласса 24-й тур Видзев0 : 1Ягеллония
01.09.2024 Польша — Экстракласса 7-й тур Ягеллония1 : 0Видзев
11.02.2024 Польша - Экстракласса 20-й тур Видзев1 : 3Ягеллония
04.08.2023 Польша - Экстракласса 3-й тур Ягеллония2 : 1Видзев
03.02.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 19-й тур Видзев1 : 1Ягеллония
22.07.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 2-й тур Ягеллония0 : 2Видзев
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лех П37
2
Лига чемпионов
Легия37
3
Лига Европы
Гурник З26
4
Лига конференций
Погонь36
5 Висла Кр36
6 Ягеллония36
7 Видзев35
8 Висла Плоцк34
9 Шлёнск34
10 ГКС Катовице23
11 Заглембе Л23
12 Радомяк33
13 Пяст33
14 Краковия32
15 Корона21
16
Зона вылета
Мотор31
17
Зона вылета
Ракув20
18
Зона вылета
Вечиста Краков20
Кто победит?
Голосование закрыто
5 голосов болельщиков
Ягеллония
80%
Ничья
0%
Видзев
20%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close