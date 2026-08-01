Палмейрас - Интернасьонал 09 Августа прямая трансляция
- 39'Мурило
- 52'Паулинью
- 70'Бриан Агирре
- 72'Матеус Кунья
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Палмейрас - Интернасьонал, которое состоится 09 Августа 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия — Серия А, 22-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Карлос Мигел
|2
|зщ
|Алехандер Барбоса
|22
|зщ
|Хоакин Пикерес
|26
|зщ
|Мурило
|8
|пз
|Андреас Перейра
|17
|пз
|Марлон Фрейтас
|18
|пз
|Маурисио
58'
|32
|пз
|Эмилиано Мартинес
77'
|40
|пз
|Аллан
77'
|11
|нп
|Джон Арьяс
|19
|нп
|Рамон Соса
58'
|9
|нп
|Витор Уго Роке Феррейра
58'
|42
|нп
|Хосе Лопес
58'
|4
|пз
|Агустин Хьяй
77'
|7
|пз
|Фелипе Андерсон
77'
|23
|вр
|Матеус Кунья
|3
|зщ
|Гильермо Марипан
|4
|зщ
|Феликс Торрес
|15
|зщ
|Бруно Гомес
|6
|зщ
|Матеус Баия
63'
|26
|зщ
|Александро Бернабеи
|8
|пз
|Бруно Энрике
77'
|27
|пз
|Паулинью
|28
|нп
|Витиньо
|7
|нп
|Хоан Карбонеро
88'
|10
|нп
|Алан Патрик
77'
|35
|пз
|Бриан Агирре
63'
|18
|зщ
|Жуниньо
77'
|16
|пз
|Роналдо
77'
|49
|Joao Bezerra
88'
|14
|вр
|Марсело Ломба
|43
|зщ
|Луис Бенедетти
|56
|зщ
|Arthur Gabriel
|30
|пз
|Лукас Эвангелиста
|48
|пз
|Larson Santos
|50
|пз
|Луис Пачеко
|29
|Miguel Bilong
|37
|Riquelme Fillipi
|12
|вр
|Anthoni Spier Souza
|25
|зщ
|Габриэль Меркадо
|53
|зщ
|Luiz Felipe
|31
|пз
|Allex Da Silva
|30
|пз
|Калебе
|9
|нп
|Алеррандро
|52
|Gabriel Oliveira
|51
|Kempes
|Абел Феррейра
|Абел Феррейра
|13.02.2026
|Бразилия — Серия А
|3-й тур
|1 : 3
|14.09.2025
|Бразилия — Серия А
|23-й тур
|4 : 1
|17.04.2025
|Бразилия — Серия А
|4-й тур
|0 : 1
|04.08.2024
|Бразилия - Серия А
|21-й тур
|1 : 1
|18.04.2024
|Бразилия - Серия А
|2-й тур
|0 : 1
|12.11.2023
|Бразилия - Серия А
|34-й тур
|3 : 0
|17.07.2023
|Бразилия - Серия А
|15-й тур
|0 : 0
|13.11.2022
|Бразилия - Серия А
|38-й тур
|3 : 0
|24.07.2022
|Бразилия - Серия А
|19-й тур
|2 : 1
|17.10.2021
|Бразилия - Серия А
|27-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Палмейрас
|22
|48
|2
|Фламенго
|20
|39
|3
|Атлетико Паранаэнсе
|21
|37
|4
|Флуминенсе
|22
|35
|5
|Крузейро
|22
|33
|6
|Баия
|22
|33
|7
|Ред Булл Брагантино
|20
|31
|8
|Ботафого
|21
|30
|9
|Коритиба
|22
|30
|10
|Атлетико Минейро
|21
|29
|11
|Коринтианс
|21
|29
|12
|Сан-Паулу
|21
|26
|13
|Витория
|21
|26
|14
|Гремио
|21
|25
|15
|Мирасол
|21
|23
|16
|Интернасьонал
|22
|23
| 17
Зона вылета
|Сантос
|20
|22
| 18
Зона вылета
|Васко да Гама
|21
|22
| 19
Зона вылета
|Ремо
|22
|22
| 20
Зона вылета
|Шапекоэнсе
|21
|10