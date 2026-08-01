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Палмейрас - Интернасьонал 09 Августа прямая трансляция

09 Августа 2026 года в 22:00 (+03:00). Бразилия — Серия А, 22-й тур
Палмейрас
Окончен
0 : 0
Интернасьонал

  • 39'
    Мурило
0'
45'
90'
  • 52'
    Паулинью
  • 70'
    Бриан Агирре
  • 72'
    Матеус Кунья
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Палмейрас - Интернасьонал, которое состоится 09 Августа 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия — Серия А, 22-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Палмейрас
Сан-Паулу
Интернасьонал
Порту-Алегри
1БразилияврКарлос Мигел
2АргентиназщАлехандер Барбоса
22УругвайзщХоакин Пикерес
26Бразилиязщ Мурило
8БразилияпзАндреас Перейра
17БразилияпзМарлон Фрейтас
18Парагвайпз Маурисио
58'
32УругвайпзЭмилиано Мартинес
77'
40Бразилияпз Аллан
77'
11КолумбиянпДжон Арьяс
19ПарагвайнпРамон Соса
58'
9БразилиянпВитор Уго Роке Феррейра
58'
42АргентинанпХосе Лопес
58'
4АргентинапзАгустин Хьяй
77'
7БразилияпзФелипе Андерсон
77'
23БразилияврМатеус Кунья
3ЧилизщГильермо Марипан
4ЭквадорзщФеликс Торрес
15БразилиязщБруно Гомес
6БразилиязщМатеус Баия
63'
26АргентиназщАлександро Бернабеи
8БразилияпзБруно Энрике
77'
27Бразилияпз Паулинью
28Бразилиянп Витиньо
7КолумбиянпХоан Карбонеро
88'
10БразилиянпАлан Патрик
77'
35АргентинапзБриан Агирре
63'
18Бразилиязщ Жуниньо
77'
16Бразилияпз Роналдо
77'
49БразилияJoao Bezerra
88'
Запасные
14БразилияврМарсело Ломба
43БразилиязщЛуис Бенедетти
56БразилиязщArthur Gabriel
30БразилияпзЛукас Эвангелиста
48БразилияпзLarson Santos
50БразилияпзЛуис Пачеко
29КамерунMiguel Bilong
37БразилияRiquelme Fillipi
12БразилияврAnthoni Spier Souza
25АргентиназщГабриэль Меркадо
53БразилиязщLuiz Felipe
31БразилияпзAllex Da Silva
30Бразилияпз Калебе
9Бразилиянп Алеррандро
52БразилияGabriel Oliveira
51Бразилия Kempes
Главные тренеры
ПортугалияАбел Феррейра
ПортугалияАбел Феррейра
История личных встреч
13.02.2026 Бразилия — Серия А 3-й тур Интернасьонал1 : 3Палмейрас
14.09.2025 Бразилия — Серия А 23-й тур Палмейрас4 : 1Интернасьонал
17.04.2025 Бразилия — Серия А 4-й тур Интернасьонал0 : 1Палмейрас
04.08.2024 Бразилия - Серия А 21-й тур Интернасьонал1 : 1Палмейрас
18.04.2024 Бразилия - Серия А 2-й тур Палмейрас0 : 1Интернасьонал
12.11.2023 Бразилия - Серия А 34-й тур Палмейрас3 : 0Интернасьонал
17.07.2023 Бразилия - Серия А 15-й тур Интернасьонал0 : 0Палмейрас
13.11.2022 Бразилия - Серия А 38-й тур Интернасьонал3 : 0Палмейрас
24.07.2022 Бразилия - Серия А 19-й тур Палмейрас2 : 1Интернасьонал
17.10.2021 Бразилия - Серия А 27-й тур Палмейрас1 : 0Интернасьонал
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Палмейрас2248
2 Фламенго2039
3 Атлетико Паранаэнсе2137
4 Флуминенсе2235
5 Крузейро2233
6 Баия2233
7 Ред Булл Брагантино2031
8 Ботафого2130
9 Коритиба2230
10 Атлетико Минейро2129
11 Коринтианс2129
12 Сан-Паулу2126
13 Витория2126
14 Гремио2125
15 Мирасол2123
16 Интернасьонал2223
17
Зона вылета
Сантос2022
18
Зона вылета
Васко да Гама2122
19
Зона вылета
Ремо2222
20
Зона вылета
Шапекоэнсе2110
Кто победит?
Голосование закрыто
7 голосов болельщиков
Палмейрас
71%
Ничья
0%
Интернасьонал
29%

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