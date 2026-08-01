Ред Булл Брагантино - Коринтианс 10 Августа прямая трансляция
- 17'Ramires
- 10'Родриго Гарро
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ред Булл Брагантино - Коринтианс, которое состоится 10 Августа 2026 года в 00:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия — Серия А, 22-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|18
|вр
|Тьяго Волпи
|34
|зщ
|Хосе Андрес Уртадо
|4
|зщ
|Алиш
|14
|зщ
|Педро Энрике
|29
|зщ
|Жунинью Капишаба
|7
|пз
|Ramires
|20
|пз
|Rodrigo Huendra
|21
|пз
|Лукас Барбоза
|30
|нп
|Henry Mosquera
|8
|нп
|Эдуардо Саша
|9
|нп
|Исидро Питта
|1
|вр
|Уго Соуза
|2
|зщ
|Матеузиньо
|3
|зщ
|Габриэл Паулиста
|13
|зщ
|Густаво Энрике
|21
|зщ
|Bidu
|14
|пз
|Raniele Almeida Melo
|29
|пз
|Аллан
|7
|пз
|Bidon Breno
|8
|пз
|Родриго Гарро
|37
|нп
|Кайо Сезар
|18
|нп
|Педро Раул
|1
|вр
|Клейтон
|2
|зщ
|Guzman Rodriguez
|3
|зщ
|Эдуардо Сантос
|62
|зщ
|Gustavo Marques Alves dos Santos
|6
|пз
|Габриэл
|15
|пз
|Игнасио Соса
|22
|пз
|Gustavinho
|35
|пз
|Матеус Фернандес
|57
|пз
|Marcelo Braz
|17
|нп
|Vinicius Mendonca
|54
|Веймар Вивас
|41
|Yuri Alves de Aquino
|51
|вр
|Kaue Camargo
|4
|зщ
|Tchoca
|5
|зщ
|Андре Рамальо
|20
|зщ
|Pedro Milans
|26
|зщ
|Фабрисио Анхилери
|46
|зщ
|Hugo Farias
|19
|пз
|Андре Каррильо
|23
|пз
|Матеус Перейра
|35
|пз
|Шарлес
|56
|нп
|Gui Negao
|61
|нп
|Dieguinho
|77
|нп
|Джесси Лингард
|Вагнер Мансини
|Доривал Жуниор
|Фернандо Динис
|13.02.2026
|Бразилия — Серия А
|3-й тур
|2 : 0
|06.11.2025
|Бразилия — Серия А
|32-й тур
|2 : 1
|14.07.2025
|Бразилия — Серия А
|13-й тур
|1 : 2
|21.08.2024
|Южноамериканский кубок — 2024
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 2 5 : 4
|14.08.2024
|Южноамериканский кубок — 2024
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 2
|11.08.2024
|Бразилия - Серия А
|22-й тур
|1 : 1
|21.04.2024
|Бразилия - Серия А
|3-й тур
|1 : 0
|05.11.2023
|Бразилия - Серия А
|32-й тур
|1 : 0
|02.07.2023
|Бразилия - Серия А
|13-й тур
|0 : 1
|30.08.2022
|Бразилия - Серия А
|24-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Палмейрас
|22
|48
|2
|Фламенго
|20
|39
|3
|Атлетико Паранаэнсе
|21
|37
|4
|Флуминенсе
|22
|35
|5
|Крузейро
|22
|33
|6
|Баия
|22
|33
|7
|Ред Булл Брагантино
|20
|31
|8
|Ботафого
|21
|30
|9
|Коритиба
|22
|30
|10
|Атлетико Минейро
|21
|29
|11
|Коринтианс
|21
|29
|12
|Сан-Паулу
|21
|26
|13
|Витория
|21
|26
|14
|Гремио
|21
|25
|15
|Мирасол
|21
|23
|16
|Интернасьонал
|22
|23
| 17
Зона вылета
|Сантос
|20
|22
| 18
Зона вылета
|Васко да Гама
|21
|22
| 19
Зона вылета
|Ремо
|22
|22
| 20
Зона вылета
|Шапекоэнсе
|21
|10