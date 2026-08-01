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Ред Булл Брагантино - Коринтианс 10 Августа прямая трансляция

10 Августа 2026 года в 00:30 (+03:00). , 22-й тур
Ред Булл Брагантино
1-й тайм, 28'
0 : 0
Коринтианс

  • 17'
    Ramires
0'
45'
90'
  • 10'
    Родриго Гарро
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ред Булл Брагантино - Коринтианс, которое состоится 10 Августа 2026 года в 00:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия — Серия А, 22-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ред Булл Брагантино
Браганса
Коринтианс
Сан-Паулу
18БразилияврТьяго Волпи
34ЭквадорзщХосе Андрес Уртадо
4Бразилиязщ Алиш
14БразилиязщПедро Энрике
29БразилиязщЖунинью Капишаба
7Бразилияпз Ramires
20БразилияпзRodrigo Huendra
21БразилияпзЛукас Барбоза
30КолумбиянпHenry Mosquera
8БразилиянпЭдуардо Саша
9ПарагвайнпИсидро Питта
1БразилияврУго Соуза
2Бразилиязщ Матеузиньо
3БразилиязщГабриэл Паулиста
13БразилиязщГуставо Энрике
21Бразилиязщ Bidu
14БразилияпзRaniele Almeida Melo
29Бразилияпз Аллан
7БразилияпзBidon Breno
8АргентинапзРодриго Гарро
37БразилиянпКайо Сезар
18БразилиянпПедро Раул
Запасные
1Бразилиявр Клейтон
2УругвайзщGuzman Rodriguez
3БразилиязщЭдуардо Сантос
62БразилиязщGustavo Marques Alves dos Santos
6Бразилияпз Габриэл
15УругвайпзИгнасио Соса
22Бразилияпз Gustavinho
35БразилияпзМатеус Фернандес
57БразилияпзMarcelo Braz
17БразилиянпVinicius Mendonca
54КолумбияВеймар Вивас
41БразилияYuri Alves de Aquino
51БразилияврKaue Camargo
4Бразилиязщ Tchoca
5БразилиязщАндре Рамальо
20УругвайзщPedro Milans
26АргентиназщФабрисио Анхилери
46БразилиязщHugo Farias
19ПерупзАндре Каррильо
23БразилияпзМатеус Перейра
35Бразилияпз Шарлес
56Бразилиянп Gui Negao
61Бразилиянп Dieguinho
77АнглиянпДжесси Лингард
Главные тренеры
БразилияВагнер Мансини
БразилияДоривал Жуниор
БразилияФернандо Динис
История личных встреч
13.02.2026 Бразилия — Серия А 3-й тур Коринтианс2 : 0Ред Булл Брагантино
06.11.2025 Бразилия — Серия А 32-й тур Ред Булл Брагантино2 : 1Коринтианс
14.07.2025 Бразилия — Серия А 13-й тур Коринтианс1 : 2Ред Булл Брагантино
21.08.2024 Южноамериканский кубок — 2024 1/8 финала. 2-й матч Коринтианс1 : 2 5 : 4Ред Булл Брагантино
14.08.2024 Южноамериканский кубок — 2024 1/8 финала. 1-й матч Ред Булл Брагантино1 : 2Коринтианс
11.08.2024 Бразилия - Серия А 22-й тур Коринтианс1 : 1Ред Булл Брагантино
21.04.2024 Бразилия - Серия А 3-й тур Ред Булл Брагантино1 : 0Коринтианс
05.11.2023 Бразилия - Серия А 32-й тур Ред Булл Брагантино1 : 0Коринтианс
02.07.2023 Бразилия - Серия А 13-й тур Коринтианс0 : 1Ред Булл Брагантино
30.08.2022 Бразилия - Серия А 24-й тур Коринтианс1 : 0Ред Булл Брагантино
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Палмейрас2248
2 Фламенго2039
3 Атлетико Паранаэнсе2137
4 Флуминенсе2235
5 Крузейро2233
6 Баия2233
7 Ред Булл Брагантино2031
8 Ботафого2130
9 Коритиба2230
10 Атлетико Минейро2129
11 Коринтианс2129
12 Сан-Паулу2126
13 Витория2126
14 Гремио2125
15 Мирасол2123
16 Интернасьонал2223
17
Зона вылета
Сантос2022
18
Зона вылета
Васко да Гама2122
19
Зона вылета
Ремо2222
20
Зона вылета
Шапекоэнсе2110
Кто победит?
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3 голосов болельщиков
Брагантино
33%
Ничья
33%
Коринтианс
33%

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