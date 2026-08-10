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Факел - Ахмат 10 Августа прямая трансляция

Стадион: Факел (Воронеж, Россия), вместимость: 10052
10 Августа 2026 года в 19:30 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия);
Факел
Ахмат

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Ахмат, которое состоится 10 Августа 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Факел (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Факел
Воронеж
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
Россия Олег Петрович Василенко
Россия Станислав Саламович Черчесов
История личных встреч
05.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур Факел0 : 0Ахмат
18.10.2024 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур Ахмат2 : 3Факел
25.05.2024 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур Факел2 : 0Ахмат
04.11.2023 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур Ахмат1 : 2Факел
16.04.2023 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур Факел1 : 1Ахмат
24.07.2022 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур Ахмат2 : 1Факел
06.02.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Факел3 : 3Ахмат
21.09.2016 Кубок России 1/16 финала Факел1 : 1 3 : 5Ахмат
26.09.2006 Россия - Первый дивизион - 2006 36-й тур Факел2 : 1Ахмат
07.06.2006 Россия - Первый дивизион - 2006 16-й тур Ахмат1 : 3Факел
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура РПЛ: «Факел» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит26
2 Спартак М26
3 Краснодар26
4 Балтика36
5 Динамо Мх26
6 ЦСКА35
7 Ростов34
8 Рубин23
9 Оренбург23
10 Локомотив М32
11 Крылья Советов32
12 Ахмат21
13
Стыковая зона
Динамо М21
14
Стыковая зона
Акрон31
15
Зона вылета
Факел20
16
Зона вылета
Родина20
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Факел
0%
Ничья
0%
Ахмат
0%

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