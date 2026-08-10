Факел - Ахмат 10 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Ахмат, которое состоится 10 Августа 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Факел (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Олег Петрович Василенко
|Станислав Саламович Черчесов
|05.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 0
|18.10.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 3
|25.05.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 0
|04.11.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 2
|16.04.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|24.07.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|06.02.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|3 : 3
|21.09.2016
|Кубок России
|1/16 финала
|1 : 1 3 : 5
|26.09.2006
|Россия - Первый дивизион - 2006
|36-й тур
|2 : 1
|07.06.2006
|Россия - Первый дивизион - 2006
|16-й тур
|1 : 3
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|2
|6
|2
|Спартак М
|2
|6
|3
|Краснодар
|2
|6
|4
|Балтика
|3
|6
|5
|Динамо Мх
|2
|6
|6
|ЦСКА
|3
|5
|7
|Ростов
|3
|4
|8
|Рубин
|2
|3
|9
|Оренбург
|2
|3
|10
|Локомотив М
|3
|2
|11
|Крылья Советов
|3
|2
|12
|Ахмат
|2
|1
| 13
Стыковая зона
|Динамо М
|2
|1
| 14
Стыковая зона
|Акрон
|3
|1
| 15
Зона вылета
|Факел
|2
|0
| 16
Зона вылета
|Родина
|2
|0