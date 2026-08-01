01:12 ()
Свернуть список

Санта-Клара - Насьонал 10 Августа прямая трансляция

Стадион: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия), вместимость: 13277
10 Августа 2026 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 1-й тур
Главный судья: Элдер Карвалью (Португалия)
Санта-Клара
Насьонал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санта-Клара - Насьонал, которое состоится 10 Августа 2026 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санта-Клара
Понта-Делгада
Насьонал
Фуншал
История личных встреч
11.05.2026 Португалия — Примейра 33-й тур Санта-Клара2 : 0Насьонал
11.01.2026 Португалия — Примейра 16-й тур Насьонал3 : 3Санта-Клара
30.03.2025 Португалия — Примейра 27-й тур Санта-Клара1 : 0Насьонал
04.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур Насьонал2 : 0Санта-Клара
11.01.2024 Кубок Португалии 1/8 финала Санта-Клара1 : 1 4 : 2Насьонал
11.04.2021 Португалия - Примейра 26-й тур Санта-Клара5 : 1Насьонал
06.12.2020 Португалия - Примейра 9-й тур Насьонал1 : 3Санта-Клара
24.02.2019 Португалия - Примейра 23-й тур Санта-Клара2 : 0Насьонал
30.09.2018 Португалия - Примейра 6-й тур Насьонал0 : 3Санта-Клара
15.04.2018 Португалия - Сегунда 34-й тур Насьонал3 : 3Санта-Клара
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Маритиму13
2
Лига чемпионов
Арока13
3
Лига чемпионов
Спортинг11
4
Лига Европы
Фамаликан11
5
Лига конференций
Эштрела11
6 Эшторил11
7 Санта-Клара00
8 Академику00
9 Риу Аве00
10 Морейренсе00
11 Жил Висенте00
12 Бенфика00
13 Порту00
14 Алверка00
15 Насьонал00
16
Стыковая зона
Брага00
17
Зона вылета
Витория Гимарайнш10
18
Зона вылета
Каза Пия10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Санта-Клара
0%
Ничья
0%
Насьонал
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close