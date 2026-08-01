Санта-Клара - Насьонал 10 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санта-Клара - Насьонал, которое состоится 10 Августа 2026 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|11.05.2026
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|2 : 0
|11.01.2026
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|3 : 3
|30.03.2025
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|1 : 0
|04.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|2 : 0
|11.01.2024
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|1 : 1 4 : 2
|11.04.2021
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|5 : 1
|06.12.2020
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|1 : 3
|24.02.2019
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|2 : 0
|30.09.2018
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|0 : 3
|15.04.2018
|Португалия - Сегунда
|34-й тур
|3 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Маритиму
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Арока
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Спортинг
|1
|1
| 4
Лига Европы
|Фамаликан
|1
|1
| 5
Лига конференций
|Эштрела
|1
|1
|6
|Эшторил
|1
|1
|7
|Санта-Клара
|0
|0
|8
|Академику
|0
|0
|9
|Риу Аве
|0
|0
|10
|Морейренсе
|0
|0
|11
|Жил Висенте
|0
|0
|12
|Бенфика
|0
|0
|13
|Порту
|0
|0
|14
|Алверка
|0
|0
|15
|Насьонал
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|Брага
|0
|0
| 17
Зона вылета
|Витория Гимарайнш
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Каза Пия
|1
|0