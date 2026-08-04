Кауно Жальгирис - Динамо З 11 Августа прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кауно Жальгирис - Динамо З, которое состоится 11 Августа 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: имени С. Дарюса и С. Гиренаса (Каунас, Литва). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Желько Сопич
|Марио Ковачевич
|04.08.2026
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|5 : 0
|Команда
|1
|2
| Сабах
Нью-Сейнтс
|2 : 0
|1 : 2
| Арарат-Армения
Рига
|2 : 0
|3 : 2
| Линкольн
Интер Клуб Эскальдес
|3 : 1
|1 : 1
| Кауно Жальгирис
Дрита
|1 : 1
|2 : 3
| Вардар
КуПС
|0 : 2
|2 : 3 ДВ
| Флориана
Шэмрок Роверс
|2 : 0
|5 : 1
| Тре Фиори
Ларн
|0 : 1
|2 : 1
|Команда
|1
|2
| Борац Б-Л
Левски
|1 : 1
|4 : 0
| КИ Клаксвик
Атерт Биссен
|2 : 1
|1 : 2
| Викингур Р
Дьёр
|1 : 0
|2 : 2
| Кайрат
Сутьеска
|2 : 1
|0 : 2
| Флора
Иберия 1999
|2 : 3
|2 : 2
| Петрокуб
Эгнатия
|1 : 1
|6 : 1
| МЛ Витебск
Университатя Кр
|1 : 4
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Сабах
КуПС
|1 : 0
|0 : 2
| Арарат-Армения
Шэмрок Роверс
|2 : 0
|2 : 1
| Мьельбю
Линкольн
|3 : 0
|0 : 0
| Иберия 1999
Слован Бр
|0 : 2
|1 : 1
| Орхус
Лех П
|1 : 4
|1 : 4 3 : 4
| Тун
Динамо З
|1 : 1
|3 : 2 ДВ
| Фенербахче
Гурник З
|1 : 0
|1 : 1
|Команда
|1
|2
| Штурм
Хартс
|4 : 0
|0 : 2
| КИ Клаксвик
Кауно Жальгирис
|0 : 0
|1 : 0
| Ларн
Црвена Звезда
|0 : 4
|5 : 0
| Викингур Р
Хапоэль Б-Ш
|2 : 1
|2 : 0
| Омония
Кайрат
|1 : 0
|1 : 0 6 : 5
| Левски
Университатя Кр
|1 : 0
|2 : 2
| Эгнатия
Целе
|3 : 3
|2 : 2 4 : 1
|Команда
|1
|2
| Мьельбю
Слован Бр
|1 : 2
|11.08
| Арарат-Армения
Целе
|2 : 1
|11.08
| Левски
Кайрат
|1 : 0
|11.08
| Хапоэль Б-Ш
Црвена Звезда
|1 : 0
|11.08
| Динамо З
Кауно Жальгирис
|5 : 0
|11.08
|Команда
|1
|2
| Юнион
Будё-Глимт
|3 : 3
|11.08
| Олимпиакос
НЕК Неймеген
|0 : 0
|11.08
| Спарта П
Лион
|2 : 1
|11.08
| Орхус
Сабах
|2 : 1
|11.08
| Фенербахче
Штурм
|2 : 0
|11.08