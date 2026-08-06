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Копенгаген - Дебрецен 12 Августа прямая трансляция

Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 38065
12 Августа 2026 года в 19:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
Копенгаген
Дебрецен

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Копенгаген - Дебрецен, которое состоится 12 Августа 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Паркен (Копенгаген, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Дебрецен
Дебрецен, Венгрия
1 Хорватия вр Доминик Котарски
24 Норвегия зщ Биргер Мелинг
5 Бразилия зщ Габриэл Перейра
2 Швеция зщ Феликс Беймо
15 Перу зщ Маркос Лопес
33 Чехия пз Алекс Крал
27 Дания пз Томас Дилейни
10 Норвегия пз Мохамед Эльюнусси
21 Дания пз Мадс Мадсен
16 Бразилия пз Роберт
14 Дания нп Андреас Корнелиус
1 Болгария вр Пламен Андреев
4 Венесуэла зщ Хосуа Мехиас
26 Венгрия зщ Адам Ланг
72 Израиль зщ Ротем Келлер
5 Венгрия зщ Бенце Батик
97 Венгрия пз Цанад Денеш
10 Венгрия пз Балаж Джуджак
6 Босния и Герцеговина пз Блаж Бошкович
77 Венгрия нп Марк Сечи
99 Венгрия нп Florian Cibla
25 Франция нп Соан Бальдони
Главные тренеры
Дания Бо Свенссон
История личных встреч
06.08.2026 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Дебрецен0 : 3Копенгаген
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
УНА Штрассен
Ла Фиорита
1 : 0 0 : 2
Эльбасани
БАТЭ
1 : 1 0 : 0 5 : 4
Зиря
Торпедо Кт
3 : 0 0 : 3
Коннас Куэй
Балкани
0 : 0 3 : 2
Дифферданж
Ильвес
0 : 0 3 : 1
Атлетик Клуб Эскальдес
Морнар
2 : 1 1 : 2
Нымме Калью
Линфилд
1 : 0 2 : 2
Лиепая
Дечич
1 : 0 1 : 2
Дила
Виртус
3 : 1 1 : 0
Алашкерт
Елимай
1 : 1 2 : 2 5 : 6
Хегельманн
Пайде
1 : 1 3 : 0
Марсашлокк
Пюник
0 : 3 1 : 0
Богемианс
Сент-Джозефс
2 : 0 0 : 0
Команда12
Динамо Мн
Силекс
0 : 1 0 : 1 5 : 6
Вележ
Милсами
1 : 1 0 : 1
Мондорф-ле-Бен
Динамо Тб
1 : 2 1 : 1 ДВ
Европа
Шкендия
0 : 5 1 : 0
Карнарвон Таун
Левадия
0 : 5 5 : 0
Влажния
Малишева
2 : 1 5 : 0
Гленторан
РФШ
1 : 2 2 : 0
Петровац
Жальгирис
1 : 3 2 : 1
Рунавик
Хамрун Спартанс
1 : 1 1 : 2
Пенибонт
Санта-Колома
0 : 1 3 : 0
Стьярнан
Викингур Г
3 : 1 2 : 2
Динамо Т
Астана
0 : 1 1 : 4 ДВ
Сараево
Интер Т
1 : 1 2 : 1
2-й квалификационный раунд
Команда12
Гётеборг
Левадия
1 : 2 1 : 3 ДВ
Флориана
Дрита
1 : 1 2 : 1 ДВ
Атерт Биссен
Дьёр
2 : 6 1 : 1
Нефтчи Б
Динамо Мн
2 : 4 0 : 1
Богемианс
Балкани
2 : 1 3 : 2 4 : 5
Истанбул Башакшехир
Интер Т
1 : 1 2 : 0
Вардар
Рига
2 : 3 5 : 2 ДВ
Спартак Тр
ЦСКА 1948
0 : 0 0 : 0 5 : 3
Железничар П
Брага
0 : 1 4 : 0
Малишева
Хайберниан
2 : 0 4 : 1
Лиепая
Аустрия В
0 : 2 3 : 1
Алашкерт
ЧФР Клуж
1 : 1 3 : 0
Паневежис
Тобол
1 : 1 1 : 1 3 : 2
Пайде
Зиря
1 : 0 1 : 1
ХИК
Колрейн
5 : 0 0 : 3
Дила
Аполлон Л
0 : 4 3 : 0
Дебрецен
Пюник
1 : 0 0 : 0
Флора
Нью-Сейнтс
1 : 0 1 : 0 2 : 4
Вараждин
Градец-Кралове
23.0730.07
ДАК 1904
Вележ
1 : 0 0 : 3
АЕК Ларнака
Бейтар
0 : 1 2 : 3 4 : 3
Ракув
Валлетта
3 : 1 0 : 4
РФШ
Вестри
4 : 1 1 : 1
Динамо Тб
Жальгирис
3 : 0 7 : 2
ГАИС
Норшелланн
1 : 0 6 : 0
Команда12
МЛ Витебск
Сутьеска
3 : 0 1 : 2
Санта-Колома
Рапид В
1 : 3 6 : 2
Университатя
Бранн
2 : 2 3 : 1
Зимбру
Ноа
1 : 1 2 : 1
БАТЭ
Сьон
1 : 1 4 : 0
Вадуц
Атлетик Клуб Эскальдес
4 : 0 0 : 2
ФКСБ
Ауда
2 : 3 4 : 1
Войводина
Аякс
1 : 4 4 : 1
Полесье
Копенгаген
3 : 3 2 : 1
Алюминий
Динамо Т
1 : 1 3 : 0
Пакш
Панатинаикос
1 : 2 2 : 2
Вараждин
Яблонец
3 : 2 2 : 0
Жилина
ГКС Катовице
2 : 1 3 : 1
Хапоэль Т-А
Лудогорец
2 : 0 2 : 2
ЛНЗ Черкассы
Гент
0 : 0 0 : 0 4 : 2
Борац Б-Л
Петрокуб
3 : 0 3 : 3
Лугано
Дукагини
1 : 0 1 : 5
Мазервелл
ХБ Торсхавн
2 : 0 0 : 3
Шелбурн
Нымме Калью
5 : 2 2 : 1
Браво
Шкендия
2 : 1 3 : 1
Рунавик
Копер
0 : 2 1 : 3 3 : 4
Риека
Дерри Сити
1 : 0 0 : 1
Партизан
УНА Штрассен
4 : 0 0 : 1
Стьярнан
Ильвес
1 : 0 2 : 1 5 : 4
Валюр
Зриньски
1 : 0 2 : 2
3-й квалификационный раунд
Команда12
Ауда
Динамо Т
1 : 0 13.08
Бранн
Аполлон Л
0 : 1 11.08
Панатинаикос
ЦСКА 1948
1 : 1 11.08
Интер Т
Вадуц
2 : 1 13.08
Яблонец
РФШ
2 : 0 13.08
Ноа
Сьон
2 : 2 13.08
Пайде
Рапид В
1 : 4 12.08
ХИК
Мазервелл
1 : 1 13.08
ЧФР Клуж
Тромсё
0 : 5 13.08
Интер Клуб Эскальдес
Флора
2 : 0 13.08
Гётеборг
Гент
0 : 1 13.08
Дебрецен
Копенгаген
0 : 3 12.08
Ракув
Хаммарбю
0 : 0 13.08
Динамо К
Карабах
1 : 0 13.08
Шериф
Санкт-Галлен
1 : 3 13.08
Команда12
Жальгирис
Хайдук
2 : 5 13.08
Рига
Дьёр
1 : 0 13.08
Бейтар
Аустрия В
1 : 2 13.08
Аякс
Шелбурн
3 : 1 13.08
Хапоэль Т-А
ГКС Катовице
2 : 0 12.08
Твенте
ДАК 1904
6 : 0 13.08
Борац Б-Л
МЛ Витебск
1 : 0 13.08
Валюр
Норшелланн
0 : 2 13.08
Брага
Динамо Мн
1 : 0 13.08
Лугано
Рунавик
2 : 0 13.08
Богемианс
Мидтьюлланн
0 : 2 13.08
Риека
Ильвес
1 : 0 13.08
Тре Фиори
Дрита
1 : 4 13.08
Хайберниан
Шкендия
2 : 1 13.08
Партизан
Тобол
3 : 0 13.08
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Копенгаген
0%
Ничья
0%
Дебрецен
0%

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