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Ньюкасл Юнайтед - Эвертон 12 Августа прямая трансляция

12 Августа 2026 года в 19:15 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2026
Ньюкасл Юнайтед
Эвертон

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Эвертон, которое состоится 12 Августа 2026 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2026, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Эвертон
Ливерпуль, Англия
История личных встреч
28.02.2026 Англия — Премьер-лига 28-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 3Эвертон
29.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур Эвертон1 : 4Ньюкасл Юнайтед
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 1Эвертон
05.10.2024 Англия — Премьер-лига 7-й тур Эвертон0 : 0Ньюкасл Юнайтед
02.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 1Эвертон
07.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур Эвертон3 : 0Ньюкасл Юнайтед
27.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур Эвертон1 : 4Ньюкасл Юнайтед
19.10.2022 Англия - Премьер-лига 12-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0Эвертон
17.03.2022 Англия - Премьер-лига 20-й тур Эвертон1 : 0Ньюкасл Юнайтед
08.02.2022 Англия - Премьер-лига 24-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 1Эвертон
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