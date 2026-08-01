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Лидс Юнайтед - Манчестер Юнайтед 12 Августа прямая трансляция

12 Августа 2026 года в 21:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2026
Лидс Юнайтед
Манчестер Юнайтед

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Манчестер Юнайтед, которое состоится 12 Августа 2026 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2026, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс, Англия
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Главные тренеры
Германия Даниэль Фарке
Англия Майкл Кэррик
История личных встреч
13.04.2026 Англия — Премьер-лига 32-й тур Манчестер Юнайтед1 : 2Лидс Юнайтед
04.01.2026 Англия — Премьер-лига 20-й тур Лидс Юнайтед1 : 1Манчестер Юнайтед
19.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Манчестер Юнайтед0 : 0Лидс Юнайтед
12.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Манчестер Юнайтед2 : 0Лидс Юнайтед
12.02.2023 Англия - Премьер-лига 23-й тур Лидс Юнайтед0 : 2Манчестер Юнайтед
08.02.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур Манчестер Юнайтед2 : 2Лидс Юнайтед
20.02.2022 Англия - Премьер-лига 26-й тур Лидс Юнайтед2 : 4Манчестер Юнайтед
14.08.2021 Англия - Премьер-лига 1-й тур Манчестер Юнайтед5 : 1Лидс Юнайтед
25.04.2021 Англия - Премьер-лига 33-й тур Лидс Юнайтед0 : 0Манчестер Юнайтед
20.12.2020 Англия - Премьер-лига 14-й тур Манчестер Юнайтед6 : 2Лидс Юнайтед
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