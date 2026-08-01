Арсенал - Комо 12 Августа прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Комо, которое состоится 12 Августа 2026 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2026, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Сеск Фабрегас
|05.08.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|1 : 3
|01.08.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|1 : 4
|30.05.2026
|Лига чемпионов
|Финал
|1 : 1 4 : 3
|24.05.2026
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 2
|18.05.2026
|Англия — Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0