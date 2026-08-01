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Депортиво - Реал Мадрид 12 Августа прямая трансляция

12 Августа 2026 года в 22:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2026
Депортиво
Реал Мадрид

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Депортиво - Реал Мадрид, которое состоится 12 Августа 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2026, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Депортиво
Ла-Корунья, Испания
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
21.01.2018 Испания - Примера 20-й тур Реал Мадрид7 : 1Депортиво
20.08.2017 Испания - Примера 1-й тур Депортиво0 : 3Реал Мадрид
26.04.2017 Испания - Примера 34-й тур Депортиво2 : 6Реал Мадрид
10.12.2016 Испания - Примера 15-й тур Реал Мадрид3 : 2Депортиво
14.05.2016 Испания - Примера 38-й тур Депортиво0 : 2Реал Мадрид
09.01.2016 Испания - Примера 19-й тур Реал Мадрид5 : 0Депортиво
14.02.2015 Испания - Примера 23-й тур Реал Мадрид2 : 0Депортиво
20.09.2014 Испания - Примера 4-й тур Депортиво2 : 8Реал Мадрид
23.02.2013 Испания - Примера 25-й тур Депортиво1 : 2Реал Мадрид
30.09.2012 Испания - Примера 6-й тур Реал Мадрид5 : 1Депортиво
Кто победит?
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Депортиво
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Ничья
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Реал Мадрид
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