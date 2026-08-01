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Оренбург - Локомотив М 14 Августа прямая трансляция

Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 7500
14 Августа 2026 года в 17:00 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 4-й тур
Оренбург
Локомотив М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Локомотив М, которое состоится 14 Августа 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оренбург
Оренбург
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
Россия Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
18.04.2026 Мир Российская Премьер-лига 25-й тур Оренбург0 : 1Локомотив М
09.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур Локомотив М1 : 0Оренбург
03.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 27-й тур Локомотив М1 : 1Оренбург
01.10.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 5-й тур Локомотив М2 : 1Оренбург
14.09.2024 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур Оренбург2 : 4Локомотив М
13.08.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 2-й тур Оренбург2 : 3Локомотив М
12.05.2024 Мир Российская Премьер-лига 28-й тур Оренбург0 : 2Локомотив М
17.09.2023 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур Локомотив М0 : 2Оренбург
16.04.2023 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур Оренбург1 : 4Локомотив М
28.08.2022 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур Локомотив М5 : 1Оренбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар39
2 Зенит36
3 Спартак М36
4 Балтика36
5 Динамо Мх36
6 ЦСКА35
7 Ростов34
8 Динамо М34
9 Рубин34
10 Оренбург34
11 Родина33
12 Ахмат32
13
Стыковая зона
Локомотив М32
14
Стыковая зона
Крылья Советов32
15
Зона вылета
Факел31
16
Зона вылета
Акрон31
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Оренбург
100%
Ничья
0%
Локомотив М
0%

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