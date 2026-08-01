Оренбург - Локомотив М 14 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Локомотив М, которое состоится 14 Августа 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
|Михаил Михайлович Галактионов
|18.04.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 1
|09.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 0
|03.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|01.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 5-й тур
|2 : 1
|14.09.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 4
|13.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 2-й тур
|2 : 3
|12.05.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 2
|17.09.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 2
|16.04.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 4
|28.08.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|5 : 1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|3
|9
|2
|Зенит
|3
|6
|3
|Спартак М
|3
|6
|4
|Балтика
|3
|6
|5
|Динамо Мх
|3
|6
|6
|ЦСКА
|3
|5
|7
|Ростов
|3
|4
|8
|Динамо М
|3
|4
|9
|Рубин
|3
|4
|10
|Оренбург
|3
|4
|11
|Родина
|3
|3
|12
|Ахмат
|3
|2
| 13
Стыковая зона
|Локомотив М
|3
|2
| 14
Стыковая зона
|Крылья Советов
|3
|2
| 15
Зона вылета
|Факел
|3
|1
| 16
Зона вылета
|Акрон
|3
|1