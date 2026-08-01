Нефтехимик - Шинник 14 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - Шинник, которое состоится 14 Августа 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
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|Россия — Лига Pari
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|29.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|26-й тур
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|Россия — Мелбет Первая лига
|14-й тур
|1 : 0
|24.04.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|29-й тур
|1 : 2
|03.09.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|8-й тур
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|26.03.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|24-й тур
|3 : 0
|04.09.2022
|Россия — Мелбет Первая лига
|8-й тур
|1 : 0
|07.04.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|35-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|5
|15
| 2
Повышение
|Велес
|5
|12
| 3
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|5
|11
| 4
Плей-офф за повышение
|Урал
|5
|10
|5
|Ротор
|5
|9
|6
|Енисей
|5
|8
|7
|Уфа
|5
|8
|8
|Сочи
|5
|7
|9
|Арсенал Т
|5
|7
|10
|Торпедо М
|5
|7
|11
|Челябинск
|5
|6
|12
|Волга Ул
|5
|6
|13
|Шинник
|5
|6
|14
|Нефтехимик
|5
|6
|15
|Ленинградец
|5
|4
| 16
Зона вылета
|Текстильщик
|5
|3
| 17
Зона вылета
|КАМАЗ
|5
|1
| 18
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|5
|0