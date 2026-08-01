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Нефтехимик - Шинник 14 Августа прямая трансляция

14 Августа 2026 года в 18:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 6-й тур
Нефтехимик
Шинник

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - Шинник, которое состоится 14 Августа 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
Шинник
Ярославль
Главные тренеры
Россия Роберт Геннадьевич Евдокимов
Россия Денис Константинович Бояринцев
История личных встреч
28.03.2026 Россия — Лига Pari 26-й тур Нефтехимик0 : 0Шинник
15.10.2025 Fonbet Кубок России 1/16 финала Шинник1 : 1 3 : 5Нефтехимик
10.08.2025 Россия — Лига Pari 4-й тур Шинник0 : 2Нефтехимик
29.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 26-й тур Шинник1 : 1Нефтехимик
12.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 14-й тур Нефтехимик1 : 0Шинник
24.04.2024 Россия — Мелбет Первая лига 29-й тур Нефтехимик1 : 2Шинник
03.09.2023 Россия — Мелбет Первая лига 8-й тур Шинник1 : 0Нефтехимик
26.03.2023 Россия — Мелбет Первая лига 24-й тур Шинник3 : 0Нефтехимик
04.09.2022 Россия — Мелбет Первая лига 8-й тур Нефтехимик1 : 0Шинник
07.04.2021 ФНЛ - Первый дивизион 35-й тур Нефтехимик1 : 1Шинник
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород515
2
Повышение
Велес512
3
Плей-офф за повышение
Спартак Кс511
4
Плей-офф за повышение
Урал510
5 Ротор59
6 Енисей58
7 Уфа58
8 Сочи57
9 Арсенал Т57
10 Торпедо М57
11 Челябинск56
12 Волга Ул56
13 Шинник56
14 Нефтехимик56
15 Ленинградец54
16
Зона вылета
Текстильщик53
17
Зона вылета
КАМАЗ51
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск50
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Нефтехимик
0%
Ничья
0%
Шинник
0%

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