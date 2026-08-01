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Ротор - Урал 14 Августа прямая трансляция

14 Августа 2026 года в 19:30 (+03:00). Россия — Лига Pari, 6-й тур
Ротор
Урал

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротор - Урал, которое состоится 14 Августа 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ротор
Волгоград
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
Россия Дмитрий Владимирович Парфёнов
Россия Сергей Николаевич Юран
История личных встреч
09.03.2026 Россия — Лига Pari 23-й тур Ротор1 : 1Урал
20.09.2025 Россия — Лига Pari 11-й тур Урал0 : 0Ротор
03.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 22-й тур Ротор0 : 0Урал
07.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 9-й тур Урал1 : 1Ротор
13.03.2021 Россия — Премьер-Лига 22-й тур Урал1 : 0Ротор
22.11.2020 Россия - Премьер-Лига 15-й тур Ротор0 : 0Урал
25.03.2013 ФНЛ - Первый дивизион 25-й тур Урал1 : 1Ротор
16.02.2013 Кубок ФНЛ Группа B. 3-й тур Урал1 : 1Ротор
27.08.2012 ФНЛ - Первый дивизион 9-й тур Ротор0 : 4Урал
13.08.2010 Россия - Первый дивизион - 2010 24-й тур Урал4 : 0Ротор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород515
2
Повышение
Велес512
3
Плей-офф за повышение
Спартак Кс511
4
Плей-офф за повышение
Урал510
5 Ротор59
6 Енисей58
7 Уфа58
8 Сочи57
9 Арсенал Т57
10 Торпедо М57
11 Челябинск56
12 Волга Ул56
13 Шинник56
14 Нефтехимик56
15 Ленинградец54
16
Зона вылета
Текстильщик53
17
Зона вылета
КАМАЗ51
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск50
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ротор
0%
Ничья
0%
Урал
0%

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