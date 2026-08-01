Ротор - Урал 14 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротор - Урал, которое состоится 14 Августа 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Дмитрий Владимирович Парфёнов
|Сергей Николаевич Юран
|09.03.2026
|Россия — Лига Pari
|23-й тур
|1 : 1
|20.09.2025
|Россия — Лига Pari
|11-й тур
|0 : 0
|03.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|22-й тур
|0 : 0
|07.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|9-й тур
|1 : 1
|13.03.2021
|Россия — Премьер-Лига
|22-й тур
|1 : 0
|22.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|15-й тур
|0 : 0
|25.03.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|25-й тур
|1 : 1
|16.02.2013
|Кубок ФНЛ
|Группа B. 3-й тур
|1 : 1
|27.08.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|9-й тур
|0 : 4
|13.08.2010
|Россия - Первый дивизион - 2010
|24-й тур
|4 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|5
|15
| 2
Повышение
|Велес
|5
|12
| 3
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|5
|11
| 4
Плей-офф за повышение
|Урал
|5
|10
|5
|Ротор
|5
|9
|6
|Енисей
|5
|8
|7
|Уфа
|5
|8
|8
|Сочи
|5
|7
|9
|Арсенал Т
|5
|7
|10
|Торпедо М
|5
|7
|11
|Челябинск
|5
|6
|12
|Волга Ул
|5
|6
|13
|Шинник
|5
|6
|14
|Нефтехимик
|5
|6
|15
|Ленинградец
|5
|4
| 16
Зона вылета
|Текстильщик
|5
|3
| 17
Зона вылета
|КАМАЗ
|5
|1
| 18
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|5
|0