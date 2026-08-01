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Спортинг - Витория Гимарайнш 14 Августа прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
14 Августа 2026 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 2-й тур
Главный судья: Давид Силва (Порту, Португалия)
Спортинг
Витория Гимарайнш

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Витория Гимарайнш, которое состоится 14 Августа 2026 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
1 Португалия вр Руй Силва
13 Греция зщ Георгиос Ваяннидис
72 Португалия зщ Эдуарду Куарежма
25 Португалия зщ Гонсалу Инасиу
50 Португалия зщ Родригу Диаш
5 Испания пз Серхи Альтмира
77 Италия пз Исса Думбия
10 Мозамбик пз Джени Катамо
17 Уругвай пз Родриго Саласар
31 Бразилия нп Луйс Гильерме
7 Греция нп Фотис Иоаннидис
48 Польша вр Оливер Зых
2 Португалия зщ Мага
28 Бразилия зщ Thiago Balieiro
4 Испания зщ Оскар Ривас
13 Португалия зщ Жоау Мендеш
8 Португалия пз Гонсалу Ногейра
16 Ангола пз Бени Мукенди
18 Кабо-Верде пз Телму Арканжу
20 Португалия пз Саму
7 Франция пз Oumar Camara
24 Сенегал нп Альюн Ндойе
Главные тренеры
Португалия Руй Боржеш
История личных встреч
04.05.2026 Португалия — Примейра 32-й тур Спортинг5 : 1Витория Гимарайнш
23.12.2025 Португалия — Примейра 15-й тур Витория Гимарайнш1 : 4Спортинг
17.05.2025 Португалия — Примейра 34-й тур Спортинг2 : 0Витория Гимарайнш
03.01.2025 Португалия — Примейра 17-й тур Витория Гимарайнш4 : 4Спортинг
21.04.2024 Португалия — Примейра 30-й тур Спортинг3 : 0Витория Гимарайнш
09.12.2023 Португалия — Примейра 13-й тур Витория Гимарайнш3 : 2Спортинг
24.04.2023 Португалия - Примейра 29-й тур Витория Гимарайнш0 : 2Спортинг
05.11.2022 Португалия - Примейра 12-й тур Спортинг3 : 0Витория Гимарайнш
19.03.2022 Португалия - Примейра 27-й тур Витория Гимарайнш1 : 3Спортинг
30.10.2021 Португалия - Примейра 10-й тур Спортинг1 : 0Витория Гимарайнш
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту13
2
Лига чемпионов
Жил Висенте13
3
Лига чемпионов
Маритиму13
4
Лига Европы
Арока13
5
Лига конференций
Академику11
6 Спортинг11
7 Насьонал11
8 Брага11
9 Фамаликан11
10 Санта-Клара11
11 Морейренсе11
12 Бенфика11
13 Эштрела11
14 Эшторил11
15 Риу Аве10
16
Стыковая зона
Витория Гимарайнш10
17
Зона вылета
Каза Пия10
18
Зона вылета
Алверка10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Спортинг
0%
Ничья
0%
Витория
0%

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