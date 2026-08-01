Спортинг - Витория Гимарайнш 14 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Витория Гимарайнш, которое состоится 14 Августа 2026 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Руй Силва
|13
|зщ
|Георгиос Ваяннидис
|72
|зщ
|Эдуарду Куарежма
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|50
|зщ
|Родригу Диаш
|5
|пз
|Серхи Альтмира
|77
|пз
|Исса Думбия
|10
|пз
|Джени Катамо
|17
|пз
|Родриго Саласар
|31
|нп
|Луйс Гильерме
|7
|нп
|Фотис Иоаннидис
|48
|вр
|Оливер Зых
|2
|зщ
|Мага
|28
|зщ
|Thiago Balieiro
|4
|зщ
|Оскар Ривас
|13
|зщ
|Жоау Мендеш
|8
|пз
|Гонсалу Ногейра
|16
|пз
|Бени Мукенди
|18
|пз
|Телму Арканжу
|20
|пз
|Саму
|7
|пз
|Oumar Camara
|24
|нп
|Альюн Ндойе
|Руй Боржеш
|04.05.2026
|Португалия — Примейра
|32-й тур
|5 : 1
|23.12.2025
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|1 : 4
|17.05.2025
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|2 : 0
|03.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|4 : 4
|21.04.2024
|Португалия — Примейра
|30-й тур
|3 : 0
|09.12.2023
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|3 : 2
|24.04.2023
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|0 : 2
|05.11.2022
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|3 : 0
|19.03.2022
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 3
|30.10.2021
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Жил Висенте
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Маритиму
|1
|3
| 4
Лига Европы
|Арока
|1
|3
| 5
Лига конференций
|Академику
|1
|1
|6
|Спортинг
|1
|1
|7
|Насьонал
|1
|1
|8
|Брага
|1
|1
|9
|Фамаликан
|1
|1
|10
|Санта-Клара
|1
|1
|11
|Морейренсе
|1
|1
|12
|Бенфика
|1
|1
|13
|Эштрела
|1
|1
|14
|Эшторил
|1
|1
|15
|Риу Аве
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Витория Гимарайнш
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Каза Пия
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Алверка
|1
|0