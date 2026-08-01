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Арсенал Дз - Славия-Мозырь 14 Августа прямая трансляция

14 Августа 2026 года в 17:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 18-й тур
Арсенал Дз
Славия-Мозырь

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Дз - Славия-Мозырь, которое состоится 14 Августа 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал Дз
Дзержинск
Славия-Мозырь
Мозырь
История личных встреч
11.04.2026 Беларусь — Высшая лига 3-й тур Славия-Мозырь1 : 1Арсенал Дз
15.03.2026 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч Арсенал Дз0 : 2Славия-Мозырь
08.03.2026 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч Славия-Мозырь2 : 0Арсенал Дз
12.09.2025 Беларусь — Высшая лига 21-й тур Арсенал Дз1 : 0Славия-Мозырь
25.04.2025 Беларусь — Высшая лига 6-й тур Славия-Мозырь1 : 1Арсенал Дз
14.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур Арсенал Дз1 : 1Славия-Мозырь
28.04.2024 Беларусь — Высшая лига 6-й тур Славия-Мозырь3 : 0Арсенал Дз
22.10.2022 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Славия-Мозырь1 : 1Арсенал Дз
26.06.2022 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Арсенал Дз3 : 2Славия-Мозырь
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Динамо Мн1433
2
Лига конференций
МЛ Витебск1431
3
Лига конференций
Ислочь1531
4 Динамо-Брест1730
5 Минск1728
6 Витебск1726
7 Гомель1726
8 Торпедо-БелАЗ1623
9 Арсенал Дз1721
10 Неман1621
11 Славия-Мозырь1618
12 Барановичи1717
13 Днепр М1712
14
Стыковая зона
Белшина1511
15
Зона вылета
БАТЭ1510
16
Зона вылета
Нафтан1610
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Арсенал Дз
0%
Ничья
0%
Славия-Мозырь
0%

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