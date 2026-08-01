Арсенал Дз - Славия-Мозырь 14 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Дз - Славия-Мозырь, которое состоится 14 Августа 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|11.04.2026
|Беларусь — Высшая лига
|3-й тур
|1 : 1
|15.03.2026
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 2
|08.03.2026
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 0
|12.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|1 : 0
|25.04.2025
|Беларусь — Высшая лига
|6-й тур
|1 : 1
|14.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|1 : 1
|28.04.2024
|Беларусь — Высшая лига
|6-й тур
|3 : 0
|22.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|1 : 1
|26.06.2022
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|3 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Динамо Мн
|14
|33
| 2
Лига конференций
|МЛ Витебск
|14
|31
| 3
Лига конференций
|Ислочь
|15
|31
|4
|Динамо-Брест
|17
|30
|5
|Минск
|17
|28
|6
|Витебск
|17
|26
|7
|Гомель
|17
|26
|8
|Торпедо-БелАЗ
|16
|23
|9
|Арсенал Дз
|17
|21
|10
|Неман
|16
|21
|11
|Славия-Мозырь
|16
|18
|12
|Барановичи
|17
|17
|13
|Днепр М
|17
|12
| 14
Стыковая зона
|Белшина
|15
|11
| 15
Зона вылета
|БАТЭ
|15
|10
| 16
Зона вылета
|Нафтан
|16
|10