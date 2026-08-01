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Днепр М - Белшина 14 Августа прямая трансляция

14 Августа 2026 года в 19:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 18-й тур
Днепр М
Белшина

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Днепр М - Белшина, которое состоится 14 Августа 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Днепр М
Могилёв
Белшина
Бобруйск
История личных встреч
10.04.2026 Беларусь — Высшая лига 3-й тур Белшина1 : 2Днепр М
23.07.2023 Кубок Беларуси 1/16 финала Днепр М3 : 1Белшина
06.08.2022 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Днепр М4 : 3Белшина
20.03.2022 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Белшина0 : 0Днепр М
02.10.2021 Беларусь - Первая лига 25-й тур Днепр М3 : 1Белшина
18.07.2021 Беларусь - Первая лига 14-й тур Белшина4 : 1Днепр М
30.04.2021 Беларусь - Первая лига 3-й тур Днепр М1 : 2Белшина
23.11.2014 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Белшина1 : 1Днепр М
05.10.2014 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Днепр М1 : 2Белшина
02.08.2014 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Белшина0 : 0Днепр М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Динамо Мн1433
2
Лига конференций
МЛ Витебск1431
3
Лига конференций
Ислочь1531
4 Динамо-Брест1730
5 Минск1728
6 Витебск1726
7 Гомель1726
8 Торпедо-БелАЗ1623
9 Арсенал Дз1721
10 Неман1621
11 Славия-Мозырь1618
12 Барановичи1717
13 Днепр М1712
14
Стыковая зона
Белшина1511
15
Зона вылета
БАТЭ1510
16
Зона вылета
Нафтан1610
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Днепр М
0%
Ничья
0%
Белшина
0%

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