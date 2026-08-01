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Хольштайн - Санкт-Паули 14 Августа прямая трансляция

Стадион: Хольштайн (Киль, Германия), вместимость: 15034
14 Августа 2026 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 2-й тур
Хольштайн
Санкт-Паули

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хольштайн - Санкт-Паули, которое состоится 14 Августа 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Хольштайн (Киль, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хольштайн
Киль
Санкт-Паули
Гамбург
Главные тренеры
Германия Тим Вальтер
Германия Марцель Рапп
История личных встреч
12.04.2025 Германия — Бундеслига 29-й тур Хольштайн1 : 2Санкт-Паули
29.11.2024 Германия — Бундеслига 12-й тур Санкт-Паули3 : 1Хольштайн
23.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Хольштайн3 : 4Санкт-Паули
17.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Санкт-Паули5 : 1Хольштайн
19.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Хольштайн3 : 4Санкт-Паули
08.11.2022 Германия - Вторая Бундеслига 16-й тур Санкт-Паули0 : 0Хольштайн
17.12.2021 Германия - Вторая Бундеслига 18-й тур Хольштайн3 : 0Санкт-Паули
25.07.2021 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Санкт-Паули3 : 0Хольштайн
07.05.2021 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Хольштайн4 : 0Санкт-Паули
09.01.2021 Германия - Вторая Бундеслига 15-й тур Санкт-Паули1 : 1Хольштайн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Айнтрахт Б13
2
Повышение
Нюрнберг13
3
Плей-офф за повышение
Энерги13
4 Хайденхайм13
5 Карлсруэ13
6 Герта13
7 Хольштайн11
8 Дармштадт 9811
9 Гройтер Фюрт11
10 Санкт-Паули11
11 Кайзерслаутерн11
12 Вольфсбург11
13 Оснабрюк10
14 Арминия10
15 Бохум10
16
Стыковая зона
Ганновер-9610
17
Зона вылета
Динамо Др10
18
Зона вылета
Магдебург10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Хольштайн
0%
Ничья
0%
Санкт-Паули
0%

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