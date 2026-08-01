Хольштайн - Санкт-Паули 14 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хольштайн - Санкт-Паули, которое состоится 14 Августа 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Хольштайн (Киль, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Тим Вальтер
|Марцель Рапп
|12.04.2025
|Германия — Бундеслига
|29-й тур
|1 : 2
|29.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|3 : 1
|23.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|3 : 4
|17.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|5 : 1
|19.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|3 : 4
|08.11.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|0 : 0
|17.12.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|18-й тур
|3 : 0
|25.07.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|3 : 0
|07.05.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|4 : 0
|09.01.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Айнтрахт Б
|1
|3
| 2
Повышение
|Нюрнберг
|1
|3
| 3
Плей-офф за повышение
|Энерги
|1
|3
|4
|Хайденхайм
|1
|3
|5
|Карлсруэ
|1
|3
|6
|Герта
|1
|3
|7
|Хольштайн
|1
|1
|8
|Дармштадт 98
|1
|1
|9
|Гройтер Фюрт
|1
|1
|10
|Санкт-Паули
|1
|1
|11
|Кайзерслаутерн
|1
|1
|12
|Вольфсбург
|1
|1
|13
|Оснабрюк
|1
|0
|14
|Арминия
|1
|0
|15
|Бохум
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Ганновер-96
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Динамо Др
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Магдебург
|1
|0