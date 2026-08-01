Легия - Радомяк 14 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Легия - Радомяк, которое состоится 14 Августа 2026 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Марек Папшун
|13.03.2026
|Польша — Экстракласса
|25-й тур
|1 : 1
|14.09.2025
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|4 : 1
|22.02.2025
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|3 : 1
|18.08.2024
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|4 : 1
|05.05.2024
|Польша - Экстракласса
|31-й тур
|0 : 3
|05.11.2023
|Польша - Экстракласса
|14-й тур
|0 : 1
|17.03.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 25-й тур
|0 : 2
|02.09.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 8-й тур
|1 : 0
|19.12.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 19-й тур
|0 : 3
|31.07.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 2-й тур
|3 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лех П
|3
|7
| 2
Лига чемпионов
|Легия
|3
|7
| 3
Лига Европы
|Гурник З
|2
|6
| 4
Лига конференций
|Погонь
|3
|6
|5
|Висла Кр
|3
|6
|6
|Ягеллония
|3
|6
|7
|Видзев
|3
|5
|8
|Висла Плоцк
|3
|4
|9
|Шлёнск
|3
|4
|10
|ГКС Катовице
|2
|3
|11
|Заглембе Л
|2
|3
|12
|Радомяк
|3
|3
|13
|Пяст
|3
|3
|14
|Краковия
|3
|2
|15
|Корона
|2
|1
| 16
Зона вылета
|Мотор
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Ракув
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Вечиста Краков
|2
|0