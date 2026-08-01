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Легия - Радомяк 14 Августа прямая трансляция

Стадион: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша), вместимость: 31103
14 Августа 2026 года в 21:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 4-й тур
Легия
Радомяк

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Легия - Радомяк, которое состоится 14 Августа 2026 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Легия
Варшава
Радомяк
Радом
Главные тренеры
Польша Марек Папшун
История личных встреч
13.03.2026 Польша — Экстракласса 25-й тур Радомяк1 : 1Легия
14.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур Легия4 : 1Радомяк
22.02.2025 Польша — Экстракласса 22-й тур Радомяк3 : 1Легия
18.08.2024 Польша — Экстракласса 5-й тур Легия4 : 1Радомяк
05.05.2024 Польша - Экстракласса 31-й тур Легия0 : 3Радомяк
05.11.2023 Польша - Экстракласса 14-й тур Радомяк0 : 1Легия
17.03.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 25-й тур Радомяк0 : 2Легия
02.09.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 8-й тур Легия1 : 0Радомяк
19.12.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 19-й тур Легия0 : 3Радомяк
31.07.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 2-й тур Радомяк3 : 1Легия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лех П37
2
Лига чемпионов
Легия37
3
Лига Европы
Гурник З26
4
Лига конференций
Погонь36
5 Висла Кр36
6 Ягеллония36
7 Видзев35
8 Висла Плоцк34
9 Шлёнск34
10 ГКС Катовице23
11 Заглембе Л23
12 Радомяк33
13 Пяст33
14 Краковия32
15 Корона21
16
Зона вылета
Мотор31
17
Зона вылета
Ракув20
18
Зона вылета
Вечиста Краков20
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Легия
0%
Ничья
0%
Радомяк
0%

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