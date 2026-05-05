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Аль-Хиляль - Аль-Фейсали 14 Августа прямая трансляция

Стадион: Принц Фейсал бин Фадх (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 28000
14 Августа 2026 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 1-й тур
Аль-Хиляль
Аль-Фейсали

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Хиляль - Аль-Фейсали, которое состоится 14 Августа 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Принц Фейсал бин Фадх (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Аль-Фейсали
История личных встреч
21.05.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 34-й тур 0 : 1Аль-Хиляль
16.05.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 33-й тур Аль-Хиляль2 : 0
12.05.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 32-й тур 1 : 1Аль-Хиляль
08.05.2026 Кубок Короля Финал 1 : 2Аль-Хиляль
05.05.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 28-й тур 1 : 2Аль-Хиляль
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Хазм13
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль00
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Ахли00
4
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Иттихад00
5 Аль-Иттифак00
6 Аль-Шабаб00
7 Аль-Наср00
8 Аль-Кадисия00
9 Аль-Фатех00
10 Аль-Таавун00
11 Аль-Фейсали00
12 Аль-Халидж00
13 Эр-Рияд00
14 Аль-Фейха00
15 Аль-Холуд00
16
Зона вылета
Неом00
17
Зона вылета
Аль-Диръия00
18
Зона вылета
Абха10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Аль-Хиляль
0%
Ничья
0%
Аль-Фейсали
0%

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