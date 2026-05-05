Аль-Хиляль - Аль-Фейсали 14 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Хиляль - Аль-Фейсали, которое состоится 14 Августа 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Принц Фейсал бин Фадх (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|21.05.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|34-й тур
|0 : 1
|16.05.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|33-й тур
|2 : 0
|12.05.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|32-й тур
|1 : 1
|08.05.2026
|Кубок Короля
|Финал
|1 : 2
|05.05.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|28-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Хазм
|1
|3
| 2
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Хиляль
|0
|0
| 3
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Ахли
|0
|0
| 4
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Иттихад
|0
|0
|5
|Аль-Иттифак
|0
|0
|6
|Аль-Шабаб
|0
|0
|7
|Аль-Наср
|0
|0
|8
|Аль-Кадисия
|0
|0
|9
|Аль-Фатех
|0
|0
|10
|Аль-Таавун
|0
|0
|11
|Аль-Фейсали
|0
|0
|12
|Аль-Халидж
|0
|0
|13
|Эр-Рияд
|0
|0
|14
|Аль-Фейха
|0
|0
|15
|Аль-Холуд
|0
|0
| 16
Зона вылета
|Неом
|0
|0
| 17
Зона вылета
|Аль-Диръия
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Абха
|1
|0