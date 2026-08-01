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Реймс - Дюнкерк 14 Августа прямая трансляция

Стадион: Огюст Делон (Реймс, Франция), вместимость: 21684
14 Августа 2026 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 2, 2-й тур
Реймс
Дюнкерк

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Дюнкерк, которое состоится 14 Августа 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 2, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реймс
Реймс
Дюнкерк
Дюнкерк
История личных встреч
09.03.2026 Франция — Лига 2 26-й тур Дюнкерк1 : 1Реймс
01.11.2025 Франция — Лига 2 13-й тур Реймс1 : 2Дюнкерк
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сент-Этьен13
2
Повышение
Дюнкерк13
3
Плей-офф за повышение
Родез13
4
Плей-офф за повышение
Метц13
5
Плей-офф за повышение
Ред Стар13
6 Анси13
7 Дижон11
8 Монпелье11
9 Булонь11
10 Клермон11
11 Нанси11
12 Реймс11
13 Генгам10
14 По10
15 Нант10
16
Стыковая зона
Гренобль10
17
Зона вылета
Лаваль10
18
Зона вылета
Сошо10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Реймс
0%
Ничья
0%
Дюнкерк
0%

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