Реймс - Дюнкерк 14 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Дюнкерк, которое состоится 14 Августа 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 2, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|09.03.2026
|Франция — Лига 2
|26-й тур
|1 : 1
|01.11.2025
|Франция — Лига 2
|13-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Сент-Этьен
|1
|3
| 2
Повышение
|Дюнкерк
|1
|3
| 3
Плей-офф за повышение
|Родез
|1
|3
| 4
Плей-офф за повышение
|Метц
|1
|3
| 5
Плей-офф за повышение
|Ред Стар
|1
|3
|6
|Анси
|1
|3
|7
|Дижон
|1
|1
|8
|Монпелье
|1
|1
|9
|Булонь
|1
|1
|10
|Клермон
|1
|1
|11
|Нанси
|1
|1
|12
|Реймс
|1
|1
|13
|Генгам
|1
|0
|14
|По
|1
|0
|15
|Нант
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Гренобль
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Лаваль
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Сошо
|1
|0