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Родина - Акрон 15 Августа прямая трансляция

Стадион: Родина (Москва, Россия), вместимость: 5100
15 Августа 2026 года в 14:00 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 4-й тур
Родина
Акрон

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Акрон, которое состоится 15 Августа 2026 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Родина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Родина
Москва
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
ИспанияХуан Диас
СербияСрджан Благоевич
История личных встреч
02.07.2026Товарищеские матчи (клубы) — 2026Родина0 : 5Акрон
23.01.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Акрон2 : 2Родина
03.03.2024Россия — Мелбет Первая лига21-й турАкрон0 : 2Родина
14.10.2023Россия — Мелбет Первая лига14-й турРодина0 : 1Акрон
01.04.2023Россия — Мелбет Первая лига25-й турРодина1 : 3Акрон
11.09.2022Россия — Мелбет Первая лига9-й турАкрон2 : 2Родина
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура РПЛ: «Родина» — «Акрон». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар39
2 Зенит36
3 Спартак М36
4 Балтика36
5 Динамо Мх36
6 ЦСКА35
7 Оренбург45
8 Ростов34
9 Динамо М34
10 Рубин34
11 Родина33
12 Локомотив М43
13
Стыковая зона
Ахмат32
14
Стыковая зона
Крылья Советов32
15
Зона вылета
Факел31
16
Зона вылета
Акрон31
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Родина
0%
Ничья
0%
Акрон
0%

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