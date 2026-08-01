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ЦСКА - Факел 15 Августа прямая трансляция

Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
15 Августа 2026 года в 16:15 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 4-й тур
ЦСКА
Факел

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Факел, которое состоится 15 Августа 2026 года в 16:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Факел
Воронеж
Главные тренеры
РоссияДмитрий Игоревич Игдисамов
РоссияОлег Петрович Василенко
История личных встреч
17.02.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025ЦСКА1 : 1Факел
08.12.2024Мир Российская Премьер-лига18-й турФакел0 : 1ЦСКА
26.10.2024Мир Российская Премьер-лига13-й турЦСКА0 : 0Факел
07.04.2024Мир Российская Премьер-лига23-й турЦСКА4 : 1Факел
05.02.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024ЦСКА1 : 0Факел
11.11.2023Мир Российская Премьер-лига15-й турФакел1 : 1ЦСКА
04.10.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа AФакел1 : 1 4 : 2ЦСКА
09.08.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа AЦСКА0 : 2Факел
02.04.2023Мир Российская Премьер-лига21-й турФакел0 : 2ЦСКА
06.08.2022Мир Российская Премьер-лига4-й турЦСКА4 : 1Факел
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура РПЛ: ЦСКА — «Факел». Начало встречи запланировано на 16:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар39
2 Зенит36
3 Спартак М36
4 Балтика36
5 Динамо Мх36
6 ЦСКА35
7 Оренбург45
8 Ростов34
9 Динамо М34
10 Рубин34
11 Родина33
12 Локомотив М43
13
Стыковая зона
Ахмат32
14
Стыковая зона
Крылья Советов32
15
Зона вылета
Факел31
16
Зона вылета
Акрон31
Кто победит?
0 голосов болельщиков
ЦСКА
0%
Ничья
0%
Факел
0%

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