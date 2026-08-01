ЦСКА - Факел 15 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Факел, которое состоится 15 Августа 2026 года в 16:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Дмитрий Игоревич Игдисамов
|Олег Петрович Василенко
|17.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|08.12.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 1
|26.10.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 0
|07.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|4 : 1
|05.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 0
|11.11.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|04.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|1 : 1 4 : 2
|09.08.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|0 : 2
|02.04.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 2
|06.08.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|4 : 1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|3
|9
|2
|Зенит
|3
|6
|3
|Спартак М
|3
|6
|4
|Балтика
|3
|6
|5
|Динамо Мх
|3
|6
|6
|ЦСКА
|3
|5
|7
|Оренбург
|4
|5
|8
|Ростов
|3
|4
|9
|Динамо М
|3
|4
|10
|Рубин
|3
|4
|11
|Родина
|3
|3
|12
|Локомотив М
|4
|3
| 13
Стыковая зона
|Ахмат
|3
|2
| 14
Стыковая зона
|Крылья Советов
|3
|2
| 15
Зона вылета
|Факел
|3
|1
| 16
Зона вылета
|Акрон
|3
|1