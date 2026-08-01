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Ростов - Рубин 15 Августа прямая трансляция

Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
15 Августа 2026 года в 18:30 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 4-й тур
Ростов
Рубин

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Рубин, которое состоится 15 Августа 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Рубин
Казань
Главные тренеры
ИспанияДжонатан Альба
ИспанияФранк Артига
История личных встреч
06.12.2025Мир Российская Премьер-лига18-й турРостов2 : 0Рубин
17.08.2025Мир Российская Премьер-лига5-й турРубин1 : 0Ростов
11.05.2025Мир Российская Премьер-лига28-й турРубин1 : 0Ростов
09.08.2024Мир Российская Премьер-лига4-й турРостов1 : 1Рубин
11.05.2024Мир Российская Премьер-лига28-й турРубин3 : 1Ростов
20.09.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа BРубин1 : 1 2 : 4Ростов
12.08.2023Мир Российская Премьер-лига4-й турРостов3 : 0Рубин
26.07.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа BРостов1 : 0Рубин
14.03.2022Россия — Премьер-Лига21-й турРубин1 : 2Ростов
07.11.2021Россия - Премьер-Лига14-й турРостов5 : 1Рубин
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура РПЛ: «Ростов» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар39
2 Зенит36
3 Спартак М36
4 Балтика36
5 Динамо Мх36
6 ЦСКА35
7 Оренбург45
8 Ростов34
9 Динамо М34
10 Рубин34
11 Родина33
12 Локомотив М43
13
Стыковая зона
Ахмат32
14
Стыковая зона
Крылья Советов32
15
Зона вылета
Факел31
16
Зона вылета
Акрон31
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ростов
0%
Ничья
0%
Рубин
0%

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