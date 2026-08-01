Ростов - Рубин 15 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Рубин, которое состоится 15 Августа 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Джонатан Альба
|Франк Артига
|06.12.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 0
|17.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 0
|11.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|09.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|11.05.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 1
|20.09.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|1 : 1 2 : 4
|12.08.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 0
|26.07.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|1 : 0
|14.03.2022
|Россия — Премьер-Лига
|21-й тур
|1 : 2
|07.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|14-й тур
|5 : 1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|3
|9
|2
|Зенит
|3
|6
|3
|Спартак М
|3
|6
|4
|Балтика
|3
|6
|5
|Динамо Мх
|3
|6
|6
|ЦСКА
|3
|5
|7
|Оренбург
|4
|5
|8
|Ростов
|3
|4
|9
|Динамо М
|3
|4
|10
|Рубин
|3
|4
|11
|Родина
|3
|3
|12
|Локомотив М
|4
|3
| 13
Стыковая зона
|Ахмат
|3
|2
| 14
Стыковая зона
|Крылья Советов
|3
|2
| 15
Зона вылета
|Факел
|3
|1
| 16
Зона вылета
|Акрон
|3
|1