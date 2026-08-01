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Краснодар - Ахмат 15 Августа прямая трансляция

Стадион: Ozon Арена (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
15 Августа 2026 года в 20:45 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 4-й тур
Краснодар
Ахмат

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Ахмат, которое состоится 15 Августа 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Ozon Арена (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
РоссияМурад Олегович Мусаев
РоссияСтанислав Саламович Черчесов
История личных встреч
05.08.2026Fonbet Кубок РоссииГруппа B. 1-й турКраснодар1 : 1 5 : 4Ахмат
04.04.2026Мир Российская Премьер-лига23-й турАхмат0 : 1Краснодар
04.10.2025Мир Российская Премьер-лига11-й турКраснодар2 : 0Ахмат
19.04.2025Мир Российская Премьер-лига25-й турКраснодар3 : 1Ахмат
11.03.2025Fonbet Кубок России1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)Краснодар1 : 2Ахмат
02.10.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа C. 5-й турАхмат3 : 0Краснодар
15.08.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа C. 2-й турКраснодар1 : 0Ахмат
21.07.2024Мир Российская Премьер-лига1-й турАхмат1 : 1Краснодар
04.05.2024Мир Российская Премьер-лига27-й турКраснодар0 : 1Ахмат
16.09.2023Мир Российская Премьер-лига8-й турАхмат1 : 1Краснодар
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура РПЛ: «Краснодар» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар39
2 Зенит36
3 Спартак М36
4 Балтика36
5 Динамо Мх36
6 ЦСКА35
7 Оренбург45
8 Ростов34
9 Динамо М34
10 Рубин34
11 Родина33
12 Локомотив М43
13
Стыковая зона
Ахмат32
14
Стыковая зона
Крылья Советов32
15
Зона вылета
Факел31
16
Зона вылета
Акрон31
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Краснодар
0%
Ничья
0%
Ахмат
0%

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