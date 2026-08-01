Краснодар - Ахмат 15 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Ахмат, которое состоится 15 Августа 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Ozon Арена (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Мурад Олегович Мусаев
|Станислав Саламович Черчесов
|05.08.2026
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 1-й тур
|1 : 1 5 : 4
|04.04.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 1
|04.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|19.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|25-й тур
|3 : 1
|11.03.2025
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|1 : 2
|02.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 5-й тур
|3 : 0
|15.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 2-й тур
|1 : 0
|21.07.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|04.05.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 1
|16.09.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|3
|9
|2
|Зенит
|3
|6
|3
|Спартак М
|3
|6
|4
|Балтика
|3
|6
|5
|Динамо Мх
|3
|6
|6
|ЦСКА
|3
|5
|7
|Оренбург
|4
|5
|8
|Ростов
|3
|4
|9
|Динамо М
|3
|4
|10
|Рубин
|3
|4
|11
|Родина
|3
|3
|12
|Локомотив М
|4
|3
| 13
Стыковая зона
|Ахмат
|3
|2
| 14
Стыковая зона
|Крылья Советов
|3
|2
| 15
Зона вылета
|Факел
|3
|1
| 16
Зона вылета
|Акрон
|3
|1