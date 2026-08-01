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Енисей - КАМАЗ 15 Августа прямая трансляция

15 Августа 2026 года в 12:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 6-й тур
Енисей
КАМАЗ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Енисей - КАМАЗ, которое состоится 15 Августа 2026 года в 12:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Енисей
Красноярск
КАМАЗ
Набережные Челны
Главные тренеры
Россия Сергей Абуезидович Ташуев
Россия Антон Геннадьевич Хазов
История личных встреч
08.03.2026 Россия — Лига Pari 23-й тур Енисей1 : 0КАМАЗ
24.10.2025 Россия — Лига Pari 16-й тур КАМАЗ5 : 0Енисей
13.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 28-й тур КАМАЗ0 : 0Енисей
14.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур Енисей2 : 1КАМАЗ
08.05.2024 Россия — Мелбет Первая лига 24-й тур КАМАЗ1 : 1Енисей
28.10.2023 Россия — Мелбет Первая лига 16-й тур Енисей2 : 0КАМАЗ
06.05.2023 Россия — Мелбет Первая лига 30-й тур Енисей2 : 1КАМАЗ
01.11.2022 Fonbet Кубок России 1/16 финала КАМАЗ2 : 0Енисей
14.10.2022 Россия — Мелбет Первая лига 14-й тур КАМАЗ1 : 0Енисей
30.04.2022 ФНЛ - Первый дивизион 35-й тур Енисей0 : 0КАМАЗ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород515
2
Повышение
Велес512
3
Плей-офф за повышение
Спартак Кс511
4
Плей-офф за повышение
Урал510
5 Ротор59
6 Шинник69
7 Енисей58
8 Уфа58
9 Сочи57
10 Арсенал Т57
11 Торпедо М57
12 Челябинск56
13 Волга Ул56
14 Нефтехимик66
15 Ленинградец54
16
Зона вылета
Текстильщик53
17
Зона вылета
КАМАЗ51
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск50
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Енисей
0%
Ничья
100%
КАМАЗ
0%

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