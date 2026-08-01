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Текстильщик - Нижний Новгород 15 Августа прямая трансляция

15 Августа 2026 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 6-й тур
Текстильщик
Нижний Новгород

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Текстильщик - Нижний Новгород, которое состоится 15 Августа 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Текстильщик
Иваново
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
Россия Дмитрий Анатольевич Пятибратов
Россия Вадим Вячеславович Гаранин
История личных встреч
05.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Нижний Новгород3 : 0Текстильщик
04.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Нижний Новгород2 : 0Текстильщик
05.12.2020 ФНЛ - Первый дивизион 26-й тур Текстильщик1 : 0Нижний Новгород
30.08.2020 ФНЛ - Первый дивизион 6-й тур Нижний Новгород2 : 1Текстильщик
29.09.2019 ФНЛ - Первый дивизион 15-й тур Текстильщик0 : 2Нижний Новгород
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород515
2
Повышение
Велес512
3
Плей-офф за повышение
Спартак Кс511
4
Плей-офф за повышение
Урал510
5 Ротор59
6 Шинник69
7 Енисей58
8 Уфа58
9 Сочи57
10 Арсенал Т57
11 Торпедо М57
12 Челябинск56
13 Волга Ул56
14 Нефтехимик66
15 Ленинградец54
16
Зона вылета
Текстильщик53
17
Зона вылета
КАМАЗ51
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск50
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Текстильщик
0%
Ничья
0%
Нижний Новгород
0%

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