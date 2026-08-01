Текстильщик - Нижний Новгород 15 Августа прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Текстильщик - Нижний Новгород, которое состоится 15 Августа 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Дмитрий Анатольевич Пятибратов
|Вадим Вячеславович Гаранин
|05.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 0
|04.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|05.12.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|26-й тур
|1 : 0
|30.08.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|6-й тур
|2 : 1
|29.09.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|15-й тур
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|5
|15
| 2
Повышение
|Велес
|5
|12
| 3
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|5
|11
| 4
Плей-офф за повышение
|Урал
|5
|10
|5
|Ротор
|5
|9
|6
|Шинник
|6
|9
|7
|Енисей
|5
|8
|8
|Уфа
|5
|8
|9
|Сочи
|5
|7
|10
|Арсенал Т
|5
|7
|11
|Торпедо М
|5
|7
|12
|Челябинск
|5
|6
|13
|Волга Ул
|5
|6
|14
|Нефтехимик
|6
|6
|15
|Ленинградец
|5
|4
| 16
Зона вылета
|Текстильщик
|5
|3
| 17
Зона вылета
|КАМАЗ
|5
|1
| 18
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|5
|0