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Сочи - Волга Ул 15 Августа прямая трансляция

15 Августа 2026 года в 18:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 6-й тур
Сочи
Волга Ул

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Волга Ул, которое состоится 15 Августа 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сочи
Сочи
Волга Ул
Ульяновск
Главные тренеры
Россия Игорь Витальевич Осинькин
Россия Михаил Владимирович Белов
История личных встреч
16.10.2024 Fonbet Кубок России 1/16 финала Сочи2 : 0Волга Ул
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород515
2
Повышение
Велес512
3
Плей-офф за повышение
Спартак Кс511
4
Плей-офф за повышение
Урал510
5 Ротор59
6 Енисей58
7 Уфа58
8 Сочи57
9 Арсенал Т57
10 Торпедо М57
11 Челябинск56
12 Волга Ул56
13 Шинник56
14 Нефтехимик56
15 Ленинградец54
16
Зона вылета
Текстильщик53
17
Зона вылета
КАМАЗ51
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск50
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Сочи
0%
Ничья
0%
Волга Ул
0%

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