Алавес - Хетафе 15 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Хетафе, которое состоится 15 Августа 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Антонио Сивера
|7
|зщ
|Анхель Перес
|14
|зщ
|Науэль Теналья
|16
|зщ
|Вилле Коски
|17
|зщ
|Хонни Отто
|3
|зщ
|Юссеф Энрикес
|19
|пз
|Пабло Ибаньес
|8
|пз
|Антонио Бланко
|10
|пз
|Карлес Аленья
|11
|нп
|Тони Мартинес
|34
|нп
|Айтор Маньяс
|13
|вр
|Давид Сория
|17
|зщ
|Кико Фемения
|2
|зщ
|Джене
|3
|зщ
|Абделькадир Абкар
|24
|зщ
|Саид Ромеро
|26
|зщ
|Давинчи
|21
|зщ
|Андрес Гарсия
|23
|пз
|Орель Мангала
|8
|пз
|Рамон Терратс
|6
|пз
|Марио Мартин
|10
|нп
|Мартин Сатриано
|Кике Санчес Флорес
|Хосе Бордалас
|08.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|0 : 2
|24.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 1
|09.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|0 : 1
|28.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|2 : 0
|18.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 0
|28.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 0
|26.02.2022
|Испания - Примера
|26-й тур
|2 : 2
|11.12.2021
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 1
|31.01.2021
|Испания - Примера
|21-й тур
|0 : 0
|26.09.2020
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Севилья
|0
|0
| 2
Лига чемпионов
|Хетафе
|0
|0
| 3
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|0
|0
| 4
Лига чемпионов
|Райо Вальекано
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Осасуна
|0
|0
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|0
|0
|7
|Реал Сосьедад
|0
|0
|8
|Леванте
|0
|0
|9
|Бетис
|0
|0
|10
|Реал Мадрид
|0
|0
|11
|Барселона
|0
|0
|12
|Расинг
|0
|0
|13
|Депортиво
|0
|0
|14
|Малага
|0
|0
|15
|Алавес
|0
|0
|16
|Атлетико М
|0
|0
|17
|Сельта
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Вильярреал
|0
|0
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|0
|0
| 20
Зона вылета
|Эльче
|0
|0