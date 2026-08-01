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Алавес - Хетафе 15 Августа прямая трансляция

Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
15 Августа 2026 года в 20:30 (+03:00). Испания — Ла Лига, 1-й тур
Алавес
Хетафе

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Хетафе, которое состоится 15 Августа 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алавес
Витория
Хетафе
Хетафе
1 Испания вр Антонио Сивера
7 Испания зщ Анхель Перес
14 Аргентина зщ Науэль Теналья
16 Финляндия зщ Вилле Коски
17 Испания зщ Хонни Отто
3 Марокко зщ Юссеф Энрикес
19 Испания пз Пабло Ибаньес
8 Испания пз Антонио Бланко
10 Испания пз Карлес Аленья
11 Испания нп Тони Мартинес
34 Испания нп Айтор Маньяс
13 Испания вр Давид Сория
17 Испания зщ Кико Фемения
2 Того зщ Джене
3 Марокко зщ Абделькадир Абкар
24 Аргентина зщ Саид Ромеро
26 Испания зщ Давинчи
21 Испания зщ Андрес Гарсия
23 Бельгия пз Орель Мангала
8 Испания пз Рамон Терратс
6 Испания пз Марио Мартин
10 Уругвай нп Мартин Сатриано
Главные тренеры
Испания Кике Санчес Флорес
Испания Хосе Бордалас
История личных встреч
08.02.2026 Испания — Примера 23-й тур Алавес0 : 2Хетафе
24.09.2025 Испания — Примера 6-й тур Хетафе1 : 1Алавес
09.02.2025 Испания — Примера 23-й тур Алавес0 : 1Хетафе
28.09.2024 Испания — Примера 8-й тур Хетафе2 : 0Алавес
18.05.2024 Испания - Примера 37-й тур Алавес1 : 0Хетафе
28.08.2023 Испания - Примера 3-й тур Хетафе1 : 0Алавес
26.02.2022 Испания - Примера 26-й тур Хетафе2 : 2Алавес
11.12.2021 Испания - Примера 17-й тур Алавес1 : 1Хетафе
31.01.2021 Испания - Примера 21-й тур Хетафе0 : 0Алавес
26.09.2020 Испания - Примера 3-й тур Алавес0 : 0Хетафе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Севилья00
2
Лига чемпионов
Хетафе00
3
Лига чемпионов
Атлетик Б00
4
Лига чемпионов
Райо Вальекано00
5
Лига Европы
Осасуна00
6
Лига конференций
Эспаньол00
7 Реал Сосьедад00
8 Леванте00
9 Бетис00
10 Реал Мадрид00
11 Барселона00
12 Расинг00
13 Депортиво00
14 Малага00
15 Алавес00
16 Атлетико М00
17 Сельта00
18
Зона вылета
Вильярреал00
19
Зона вылета
Валенсия00
20
Зона вылета
Эльче00
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Алавес
0%
Ничья
0%
Хетафе
100%

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