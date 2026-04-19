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Боруссия М - Астон Вилла 15 Августа прямая трансляция

15 Августа 2026 года в 16:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2026
Боруссия М
Астон Вилла

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Астон Вилла, которое состоится 15 Августа 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2026, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах, Германия
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Главные тренеры
Испания Унаи Эмери
История личных встреч
16.05.2026 Германия — Бундеслига 34-й тур Боруссия М4 : 0
09.05.2026 Германия — Бундеслига 33-й тур 3 : 1Боруссия М
03.05.2026 Германия — Бундеслига 32-й тур Боруссия М1 : 0
25.04.2026 Германия — Бундеслига 31-й тур 0 : 0Боруссия М
19.04.2026 Германия — Бундеслига 30-й тур Боруссия М1 : 1
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Боруссия М
0%
Ничья
100%
Астон Вилла
0%

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