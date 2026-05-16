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Боруссия Д - Рома 15 Августа прямая трансляция

15 Августа 2026 года в 18:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2026
Боруссия Д
Рома

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Рома, которое состоится 15 Августа 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2026, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Рома
Рим, Италия
История личных встреч
01.08.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 0 : 1Боруссия Д
29.07.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 1 : 0Боруссия Д
25.07.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 2 : 1Боруссия Д
18.07.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 1 : 3Боруссия Д
16.05.2026 Германия — Бундеслига 34-й тур 0 : 2Боруссия Д
Кто победит?
3 голосов болельщиков
Боруссия Д
33%
Ничья
33%
Рома
33%

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