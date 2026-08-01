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Бавария - РБ Лейпциг 15 Августа прямая трансляция

15 Августа 2026 года в 16:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2026
Бавария
РБ Лейпциг

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - РБ Лейпциг, которое состоится 15 Августа 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2026, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен, Германия
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Главные тренеры
Бельгия Венсан Компани
История личных встреч
11.02.2026 Кубок Германии 1/4 финала Бавария2 : 0РБ Лейпциг
17.01.2026 Германия — Бундеслига 18-й тур РБ Лейпциг1 : 5Бавария
22.08.2025 Германия — Бундеслига 1-й тур Бавария6 : 0РБ Лейпциг
03.05.2025 Германия — Бундеслига 32-й тур РБ Лейпциг3 : 3Бавария
20.12.2024 Германия — Бундеслига 15-й тур Бавария5 : 1РБ Лейпциг
24.02.2024 Германия - Бундеслига 23-й тур Бавария2 : 1РБ Лейпциг
30.09.2023 Германия - Бундеслига 6-й тур РБ Лейпциг2 : 2Бавария
12.08.2023 Суперкубок Германии 2023 Финал Бавария0 : 3РБ Лейпциг
20.05.2023 Германия — Бундеслига 33-й тур Бавария1 : 3РБ Лейпциг
20.01.2023 Германия — Бундеслига 16-й тур РБ Лейпциг1 : 1Бавария
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Бавария
100%
Ничья
0%
РБ Лейпциг
0%

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