Алверка - Эштрела 15 Августа прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алверка - Эштрела, которое состоится 15 Августа 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|31.01.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|1 : 1
|25.08.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|2 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Жил Висенте
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Маритиму
|1
|3
| 4
Лига Европы
|Арока
|1
|3
| 5
Лига конференций
|Академику
|1
|1
|6
|Спортинг
|1
|1
|7
|Насьонал
|1
|1
|8
|Брага
|1
|1
|9
|Фамаликан
|1
|1
|10
|Санта-Клара
|1
|1
|11
|Морейренсе
|1
|1
|12
|Бенфика
|1
|1
|13
|Эштрела
|1
|1
|14
|Эшторил
|1
|1
|15
|Риу Аве
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Витория Гимарайнш
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Каза Пия
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Алверка
|1
|0