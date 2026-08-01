Академику - Санта-Клара 15 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Академику - Санта-Клара, которое состоится 15 Августа 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|12.05.2018
|Португалия - Сегунда
|38-й тур
|2 : 1
|06.01.2018
|Португалия - Сегунда
|19-й тур
|0 : 0
|26.03.2017
|Португалия - Сегунда
|32-й тур
|2 : 1
|19.10.2016
|Португалия - Сегунда
|11-й тур
|1 : 2
|31.01.2016
|Португалия - Сегунда
|27-й тур
|1 : 0
|06.09.2015
|Португалия - Сегунда
|4-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Жил Висенте
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Маритиму
|1
|3
| 4
Лига Европы
|Арока
|1
|3
| 5
Лига конференций
|Академику
|1
|1
|6
|Спортинг
|1
|1
|7
|Насьонал
|1
|1
|8
|Брага
|1
|1
|9
|Фамаликан
|1
|1
|10
|Санта-Клара
|1
|1
|11
|Морейренсе
|1
|1
|12
|Бенфика
|1
|1
|13
|Эштрела
|1
|1
|14
|Эшторил
|1
|1
|15
|Риу Аве
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Витория Гимарайнш
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Каза Пия
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Алверка
|1
|0