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Академику - Санта-Клара 15 Августа прямая трансляция

15 Августа 2026 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 2-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия);
Академику
Санта-Клара

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Академику - Санта-Клара, которое состоится 15 Августа 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Академику
Визеу
Санта-Клара
Понта-Делгада
История личных встреч
12.05.2018Португалия - Сегунда38-й турАкадемику2 : 1Санта-Клара
06.01.2018Португалия - Сегунда19-й турСанта-Клара0 : 0Академику
26.03.2017Португалия - Сегунда32-й турАкадемику2 : 1Санта-Клара
19.10.2016Португалия - Сегунда11-й турСанта-Клара1 : 2Академику
31.01.2016Португалия - Сегунда27-й турАкадемику1 : 0Санта-Клара
06.09.2015Португалия - Сегунда4-й турСанта-Клара0 : 1Академику
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту13
2
Лига чемпионов
Жил Висенте13
3
Лига чемпионов
Маритиму13
4
Лига Европы
Арока13
5
Лига конференций
Академику11
6 Спортинг11
7 Насьонал11
8 Брага11
9 Фамаликан11
10 Санта-Клара11
11 Морейренсе11
12 Бенфика11
13 Эштрела11
14 Эшторил11
15 Риу Аве10
16
Стыковая зона
Витория Гимарайнш10
17
Зона вылета
Каза Пия10
18
Зона вылета
Алверка10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Академику
0%
Ничья
0%
Санта-Клара
0%

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