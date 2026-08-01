Виллем II - НЕК Неймеген 15 Августа прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виллем II - НЕК Неймеген, которое состоится 15 Августа 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|03.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|1 : 1
|22.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|4 : 1
|22.12.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|0 : 1
|12.09.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|0 : 0
|15.01.2017
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|0 : 1
|25.09.2016
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|0 : 0
|17.01.2016
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|1 : 0
|28.08.2015
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|0 : 1
|22.02.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|24-й тур
|2 : 3
|22.09.2012
|Нидерланды - Эредивизия
|6-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Эксельсиор
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Гоу Эхед Иглс
|1
|3
| 3
Лига Европы
|Аякс
|1
|3
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|1
|3
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Телстар
|1
|3
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|1
|3
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|1
|3
|8
|Фейеноорд
|1
|3
|9
|Фортуна
|1
|1
|10
|ПСВ Эйндховен
|1
|1
|11
|НЕК Неймеген
|1
|0
|12
|Утрехт
|1
|0
|13
|Твенте
|1
|0
|14
|Спарта
|1
|0
|15
|ПЕК Зволле
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|АДО Ден Хааг
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Виллем II
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Камбюр
|1
|0