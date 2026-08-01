23:40 ()
Расписание матчей
Пятница 14 августа
Суббота 15 августа
Свернуть список

Виллем II - НЕК Неймеген 15 Августа прямая трансляция

Стадион: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды), вместимость: 14700
15 Августа 2026 года в 17:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Виллем II
НЕК Неймеген

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виллем II - НЕК Неймеген, которое состоится 15 Августа 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Виллем II
Тилбург
НЕК Неймеген
Неймеген
История личных встреч
03.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 31-й тур НЕК Неймеген1 : 1Виллем II
22.12.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Виллем II4 : 1НЕК Неймеген
22.12.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Виллем II0 : 1НЕК Неймеген
12.09.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 4-й тур НЕК Неймеген0 : 0Виллем II
15.01.2017 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Виллем II0 : 1НЕК Неймеген
25.09.2016 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 7-й тур НЕК Неймеген0 : 0Виллем II
17.01.2016 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 18-й тур НЕК Неймеген1 : 0Виллем II
28.08.2015 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Виллем II0 : 1НЕК Неймеген
22.02.2013 Нидерланды - Эредивизия 24-й тур Виллем II2 : 3НЕК Неймеген
22.09.2012 Нидерланды - Эредивизия 6-й тур НЕК Неймеген0 : 0Виллем II
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Эксельсиор13
2
Лига чемпионов
Гоу Эхед Иглс13
3
Лига Европы
Аякс13
4
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар13
5
Плей-офф Лиги конференций
Телстар13
6
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген13
7
Плей-офф Лиги конференций
Херенвен13
8 Фейеноорд13
9 Фортуна11
10 ПСВ Эйндховен11
11 НЕК Неймеген10
12 Утрехт10
13 Твенте10
14 Спарта10
15 ПЕК Зволле10
16
Стыковая зона
АДО Ден Хааг10
17
Зона вылета
Виллем II10
18
Зона вылета
Камбюр10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Виллем II
0%
Ничья
0%
НЕК Неймеген
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close