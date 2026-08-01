Утрехт - АЗ Алкмар 15 Августа прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - АЗ Алкмар, которое состоится 15 Августа 2026 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|01.03.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|2 : 0
|26.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|4 : 1
|18.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|0 : 0
|29.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|1 : 2
|19.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|3 : 3
|03.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|1 : 1
|07.02.2023
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|1 : 2 ДВ
|28.01.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|5 : 5
|09.10.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|1 : 2
|11.05.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|2 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Эксельсиор
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Гоу Эхед Иглс
|1
|3
| 3
Лига Европы
|Аякс
|1
|3
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|1
|3
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Телстар
|1
|3
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|1
|3
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|1
|3
|8
|Фейеноорд
|1
|3
|9
|Фортуна
|1
|1
|10
|ПСВ Эйндховен
|1
|1
|11
|НЕК Неймеген
|1
|0
|12
|Утрехт
|1
|0
|13
|Твенте
|1
|0
|14
|Спарта
|1
|0
|15
|ПЕК Зволле
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|АДО Ден Хааг
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Виллем II
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Камбюр
|1
|0