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Утрехт - АЗ Алкмар 15 Августа прямая трансляция

Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
15 Августа 2026 года в 19:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Утрехт
АЗ Алкмар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - АЗ Алкмар, которое состоится 15 Августа 2026 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Утрехт
Утрехт
АЗ Алкмар
Алкмар
История личных встреч
01.03.2026 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Утрехт2 : 0АЗ Алкмар
26.10.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 10-й тур АЗ Алкмар4 : 1Утрехт
18.01.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 19-й тур Утрехт0 : 0АЗ Алкмар
29.09.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 7-й тур АЗ Алкмар1 : 2Утрехт
19.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур АЗ Алкмар3 : 3Утрехт
03.12.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур Утрехт1 : 1АЗ Алкмар
07.02.2023 Кубок Нидерландов 1/8 финала АЗ Алкмар1 : 2 ДВУтрехт
28.01.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 19-й тур АЗ Алкмар5 : 5Утрехт
09.10.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 9-й тур Утрехт1 : 2АЗ Алкмар
11.05.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Утрехт2 : 2АЗ Алкмар
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Эксельсиор13
2
Лига чемпионов
Гоу Эхед Иглс13
3
Лига Европы
Аякс13
4
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар13
5
Плей-офф Лиги конференций
Телстар13
6
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген13
7
Плей-офф Лиги конференций
Херенвен13
8 Фейеноорд13
9 Фортуна11
10 ПСВ Эйндховен11
11 НЕК Неймеген10
12 Утрехт10
13 Твенте10
14 Спарта10
15 ПЕК Зволле10
16
Стыковая зона
АДО Ден Хааг10
17
Зона вылета
Виллем II10
18
Зона вылета
Камбюр10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Утрехт
0%
Ничья
0%
АЗ Алкмар
0%

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