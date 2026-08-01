Эксельсиор - ПСВ Эйндховен 15 Августа прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эксельсиор - ПСВ Эйндховен, которое состоится 15 Августа 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Стейн ван Гассел
|17
|зщ
|Nolan Martens
|3
|зщ
|Рик Мейссен
|14
|зщ
|Ян Плуг
|15
|зщ
|Симон Янссон
|6
|зщ
|Daniel van Vianen
|10
|пз
|Ноа Науйокс
|20
|пз
|Леннард Хартьес
|23
|пз
|Иракли Егоян
|11
|пз
|Гьян де Регт
|19
|нп
|David Garden
|32
|вр
|Матей Коварж
|8
|зщ
|Серджино Дест
|6
|зщ
|Райан Фламинго
|3
|зщ
|Ярек Гонсёровски
|17
|зщ
|Мауро Жуниор
|10
|пз
|Пауль Ваннер
|23
|пз
|Йоей Верман
|20
|пз
|Гус Тиль
|21
|пз
|Свен Мейнанс
|5
|пз
|Иван Перишич
|9
|нп
|Рикардо Пепи
|Петер Бош
|10.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|5 : 1
|27.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|1 : 2
|14.01.2025
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|5 : 4 ДВ
|02.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|0 : 2
|13.01.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|3 : 1
|08.04.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|4 : 0
|28.08.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|1 : 6
|02.03.2019
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|0 : 2
|07.12.2018
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|6 : 0
|07.02.2018
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Эксельсиор
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Гоу Эхед Иглс
|1
|3
| 3
Лига Европы
|Аякс
|1
|3
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|1
|3
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Телстар
|1
|3
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|1
|3
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|1
|3
|8
|Фейеноорд
|1
|3
|9
|Фортуна
|1
|1
|10
|ПСВ Эйндховен
|1
|1
|11
|НЕК Неймеген
|1
|0
|12
|Утрехт
|1
|0
|13
|Твенте
|1
|0
|14
|Спарта
|1
|0
|15
|ПЕК Зволле
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|АДО Ден Хааг
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Виллем II
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Камбюр
|1
|0