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Эксельсиор - ПСВ Эйндховен 15 Августа прямая трансляция

15 Августа 2026 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур
Главный судья: Марк Нагтегал (Хендрик-Идо-Амбахт, Нидерланды);
Эксельсиор
ПСВ Эйндховен

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эксельсиор - ПСВ Эйндховен, которое состоится 15 Августа 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эксельсиор
Роттердам
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
1 Нидерланды вр Стейн ван Гассел
17 Бельгия зщ Nolan Martens
3 Нидерланды зщ Рик Мейссен
14 Нидерланды зщ Ян Плуг
15 Нидерланды зщ Симон Янссон
6 Нидерланды зщ Daniel van Vianen
10 Нидерланды пз Ноа Науйокс
20 Нидерланды пз Леннард Хартьес
23 Грузия пз Иракли Егоян
11 Нидерланды пз Гьян де Регт
19 Нидерланды нп David Garden
32 Чехия вр Матей Коварж
8 США зщ Серджино Дест
6 Нидерланды зщ Райан Фламинго
3 Испания зщ Ярек Гонсёровски
17 Бразилия зщ Мауро Жуниор
10 Австрия пз Пауль Ваннер
23 Нидерланды пз Йоей Верман
20 Нидерланды пз Гус Тиль
21 Нидерланды пз Свен Мейнанс
5 Хорватия пз Иван Перишич
9 США нп Рикардо Пепи
Главные тренеры
Нидерланды Петер Бош
История личных встреч
10.01.2026 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 18-й тур ПСВ Эйндховен5 : 1Эксельсиор
27.09.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Эксельсиор1 : 2ПСВ Эйндховен
14.01.2025 Кубок Нидерландов 1/8 финала ПСВ Эйндховен5 : 4 ДВЭксельсиор
02.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Эксельсиор0 : 2ПСВ Эйндховен
13.01.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур ПСВ Эйндховен3 : 1Эксельсиор
08.04.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 28-й тур ПСВ Эйндховен4 : 0Эксельсиор
28.08.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Эксельсиор1 : 6ПСВ Эйндховен
02.03.2019 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Эксельсиор0 : 2ПСВ Эйндховен
07.12.2018 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 15-й тур ПСВ Эйндховен6 : 0Эксельсиор
07.02.2018 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 22-й тур ПСВ Эйндховен1 : 0Эксельсиор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Эксельсиор13
2
Лига чемпионов
Гоу Эхед Иглс13
3
Лига Европы
Аякс13
4
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар13
5
Плей-офф Лиги конференций
Телстар13
6
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген13
7
Плей-офф Лиги конференций
Херенвен13
8 Фейеноорд13
9 Фортуна11
10 ПСВ Эйндховен11
11 НЕК Неймеген10
12 Утрехт10
13 Твенте10
14 Спарта10
15 ПЕК Зволле10
16
Стыковая зона
АДО Ден Хааг10
17
Зона вылета
Виллем II10
18
Зона вылета
Камбюр10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Эксельсиор
0%
Ничья
0%
ПСВ Эйндховен
0%

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