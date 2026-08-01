Гомель - Нафтан 15 Августа прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гомель - Нафтан, которое состоится 15 Августа 2026 года в 15:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Гомель, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|10.04.2026
|Беларусь — Высшая лига
|3-й тур
|0 : 2
|04.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|5 : 3
|16.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|9-й тур
|2 : 0
|21.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|2 : 1
|04.05.2024
|Беларусь — Высшая лига
|7-й тур
|0 : 2
|12.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|3 : 2
|01.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|1 : 1
|15.11.2020
|Беларусь - Первая лига
|14-й тур
|1 : 4
|18.04.2020
|Беларусь - Первая лига
|1-й тур
|0 : 0
|30.09.2017
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|0 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Динамо Мн
|14
|33
| 2
Лига конференций
|МЛ Витебск
|14
|31
| 3
Лига конференций
|Ислочь
|15
|31
|4
|Динамо-Брест
|17
|30
|5
|Минск
|17
|28
|6
|Витебск
|17
|26
|7
|Гомель
|17
|26
|8
|Торпедо-БелАЗ
|16
|23
|9
|Славия-Мозырь
|17
|21
|10
|Арсенал Дз
|18
|21
|11
|Неман
|16
|21
|12
|Барановичи
|17
|17
|13
|Днепр М
|17
|12
| 14
Стыковая зона
|Белшина
|15
|11
| 15
Зона вылета
|БАТЭ
|15
|10
| 16
Зона вылета
|Нафтан
|16
|10