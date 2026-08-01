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Гомель - Нафтан 15 Августа прямая трансляция

Стадион: Центральный (Гомель, Беларусь), вместимость: 14307
15 Августа 2026 года в 15:10 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 18-й тур
Гомель
Нафтан

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гомель - Нафтан, которое состоится 15 Августа 2026 года в 15:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Гомель, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гомель
Гомель
Нафтан
Новополоцк
История личных встреч
10.04.2026 Беларусь — Высшая лига 3-й тур Нафтан0 : 2Гомель
04.10.2025 Беларусь — Высшая лига 24-й тур Нафтан5 : 3Гомель
16.05.2025 Беларусь — Высшая лига 9-й тур Гомель2 : 0Нафтан
21.09.2024 Беларусь — Высшая лига 22-й тур Гомель2 : 1Нафтан
04.05.2024 Беларусь — Высшая лига 7-й тур Нафтан0 : 2Гомель
12.08.2023 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Гомель3 : 2Нафтан
01.04.2023 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Нафтан1 : 1Гомель
15.11.2020 Беларусь - Первая лига 14-й тур Нафтан1 : 4Гомель
18.04.2020 Беларусь - Первая лига 1-й тур Гомель0 : 0Нафтан
30.09.2017 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Нафтан0 : 3Гомель
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Динамо Мн1433
2
Лига конференций
МЛ Витебск1431
3
Лига конференций
Ислочь1531
4 Динамо-Брест1730
5 Минск1728
6 Витебск1726
7 Гомель1726
8 Торпедо-БелАЗ1623
9 Славия-Мозырь1721
10 Арсенал Дз1821
11 Неман1621
12 Барановичи1717
13 Днепр М1712
14
Стыковая зона
Белшина1511
15
Зона вылета
БАТЭ1510
16
Зона вылета
Нафтан1610
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Гомель
0%
Ничья
0%
Нафтан
0%

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