Неман - Минск 15 Августа прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Минск, которое состоится 15 Августа 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Неман (Гродно, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|10.04.2026
|Беларусь — Высшая лига
|3-й тур
|0 : 1
|08.11.2025
|Беларусь — Высшая лига
|28-й тур
|1 : 4
|22.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|13-й тур
|2 : 1
|01.12.2024
|Беларусь — Высшая лига
|30-й тур
|4 : 0
|07.07.2024
|Беларусь — Высшая лига
|15-й тур
|0 : 2
|09.03.2024
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 1
|03.03.2024
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 1-й матч
|3 : 0
|02.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|3 : 0
|23.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|0 : 1
|18.09.2022
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Динамо Мн
|14
|33
| 2
Лига конференций
|МЛ Витебск
|14
|31
| 3
Лига конференций
|Ислочь
|15
|31
|4
|Динамо-Брест
|17
|30
|5
|Минск
|17
|28
|6
|Витебск
|17
|26
|7
|Гомель
|17
|26
|8
|Торпедо-БелАЗ
|16
|23
|9
|Славия-Мозырь
|17
|21
|10
|Арсенал Дз
|18
|21
|11
|Неман
|16
|21
|12
|Барановичи
|17
|17
|13
|Днепр М
|17
|12
| 14
Стыковая зона
|Белшина
|15
|11
| 15
Зона вылета
|БАТЭ
|15
|10
| 16
Зона вылета
|Нафтан
|16
|10