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Неман - Минск 15 Августа прямая трансляция

Стадион: Неман (Гродно, Беларусь), вместимость: 9000
15 Августа 2026 года в 18:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 18-й тур
Неман
Минск

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Минск, которое состоится 15 Августа 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Неман (Гродно, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Неман
Гродно
Минск
Минск
История личных встреч
10.04.2026 Беларусь — Высшая лига 3-й тур Минск0 : 1Неман
08.11.2025 Беларусь — Высшая лига 28-й тур Минск1 : 4Неман
22.06.2025 Беларусь — Высшая лига 13-й тур Неман2 : 1Минск
01.12.2024 Беларусь — Высшая лига 30-й тур Неман4 : 0Минск
07.07.2024 Беларусь — Высшая лига 15-й тур Минск0 : 2Неман
09.03.2024 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч Минск0 : 1Неман
03.03.2024 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч Неман3 : 0Минск
02.09.2023 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Неман3 : 0Минск
23.04.2023 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Минск0 : 1Неман
18.09.2022 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Неман1 : 1Минск
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Динамо Мн1433
2
Лига конференций
МЛ Витебск1431
3
Лига конференций
Ислочь1531
4 Динамо-Брест1730
5 Минск1728
6 Витебск1726
7 Гомель1726
8 Торпедо-БелАЗ1623
9 Славия-Мозырь1721
10 Арсенал Дз1821
11 Неман1621
12 Барановичи1717
13 Днепр М1712
14
Стыковая зона
Белшина1511
15
Зона вылета
БАТЭ1510
16
Зона вылета
Нафтан1610
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Неман
0%
Ничья
0%
Минск
0%

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