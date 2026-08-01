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БАТЭ - Витебск 15 Августа прямая трансляция

Стадион: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь), вместимость: 13126
15 Августа 2026 года в 20:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 18-й тур
БАТЭ
Витебск

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Витебск, которое состоится 15 Августа 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
БАТЭ
Борисов
Витебск
Витебск
Главные тренеры
Беларусь Виталий Васильевич Рогожкин
История личных встреч
11.04.2026 Беларусь — Высшая лига 3-й тур Витебск1 : 0БАТЭ
01.08.2025 Беларусь — Высшая лига 16-й тур БАТЭ1 : 5Витебск
15.03.2025 Беларусь — Высшая лига 1-й тур Витебск0 : 1БАТЭ
15.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур БАТЭ1 : 0Витебск
26.04.2024 Беларусь — Высшая лига 6-й тур Витебск1 : 0БАТЭ
16.09.2022 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Витебск1 : 1БАТЭ
08.05.2022 Беларусь - Высшая лига 7-й тур БАТЭ2 : 1Витебск
28.11.2021 Беларусь - Высшая лига 30-й тур БАТЭ4 : 0Витебск
04.07.2021 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Витебск0 : 0БАТЭ
07.04.2021 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч Витебск2 : 3БАТЭ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Динамо Мн1433
2
Лига конференций
МЛ Витебск1431
3
Лига конференций
Ислочь1531
4 Динамо-Брест1730
5 Минск1728
6 Витебск1726
7 Гомель1726
8 Торпедо-БелАЗ1623
9 Славия-Мозырь1721
10 Арсенал Дз1821
11 Неман1621
12 Барановичи1717
13 Днепр М1712
14
Стыковая зона
Белшина1511
15
Зона вылета
БАТЭ1510
16
Зона вылета
Нафтан1610
Кто победит?
0 голосов болельщиков
БАТЭ
0%
Ничья
0%
Витебск
0%

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