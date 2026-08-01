Герта - Хайденхайм 15 Августа прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Хайденхайм, которое состоится 15 Августа 2026 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Франк Шмидт
|30.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 1
|10.02.2016
|Кубок Германии
|1/4 финала
|2 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Айнтрахт Б
|1
|3
| 2
Повышение
|Нюрнберг
|1
|3
| 3
Плей-офф за повышение
|Энерги
|1
|3
|4
|Хайденхайм
|1
|3
|5
|Карлсруэ
|1
|3
|6
|Герта
|1
|3
|7
|Хольштайн
|1
|1
|8
|Дармштадт 98
|1
|1
|9
|Гройтер Фюрт
|1
|1
|10
|Санкт-Паули
|1
|1
|11
|Кайзерслаутерн
|1
|1
|12
|Вольфсбург
|1
|1
|13
|Оснабрюк
|1
|0
|14
|Арминия
|1
|0
|15
|Бохум
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Ганновер-96
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Динамо Др
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Магдебург
|1
|0