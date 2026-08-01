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Герта - Хайденхайм 15 Августа прямая трансляция

Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 74667
15 Августа 2026 года в 14:00 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 2-й тур
Герта
Хайденхайм

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Хайденхайм, которое состоится 15 Августа 2026 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Герта
Берлин
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Главные тренеры
Германия Франк Шмидт
История личных встреч
30.10.2024 Кубок Германии 1/16 финала Герта2 : 1Хайденхайм
10.02.2016 Кубок Германии 1/4 финала Хайденхайм2 : 3Герта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Айнтрахт Б13
2
Повышение
Нюрнберг13
3
Плей-офф за повышение
Энерги13
4 Хайденхайм13
5 Карлсруэ13
6 Герта13
7 Хольштайн11
8 Дармштадт 9811
9 Гройтер Фюрт11
10 Санкт-Паули11
11 Кайзерслаутерн11
12 Вольфсбург11
13 Оснабрюк10
14 Арминия10
15 Бохум10
16
Стыковая зона
Ганновер-9610
17
Зона вылета
Динамо Др10
18
Зона вылета
Магдебург10
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Герта
0%
Ничья
100%
Хайденхайм
0%

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