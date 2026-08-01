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Кайсар - Актобе 15 Августа прямая трансляция

15 Августа 2026 года в 18:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 22-й тур
Кайсар
Актобе

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайсар - Актобе, которое состоится 15 Августа 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кайсар
Кызылорда
Актобе
Актобе
История личных встреч
10.05.2026 Казахстан — Премьер-лига 9-й тур Актобе3 : 0Кайсар
14.05.2025 Казахстан — Премьер-лига 16-й тур Кайсар1 : 2Актобе
06.04.2025 Казахстан — Премьер-лига 4-й тур Актобе4 : 1Кайсар
18.08.2024 Казахстан — Премьер-лига 17-й тур Актобе1 : 1Кайсар
01.03.2024 Казахстан — Премьер-лига 1-й тур Кайсар1 : 3Актобе
22.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 16-й тур Актобе1 : 0Кайсар
28.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 11-й тур Кайсар0 : 1Актобе
02.10.2021 Казахстан - Премьер-лига 23-й тур Кайсар0 : 2Актобе
14.05.2021 Казахстан - Премьер-лига 11-й тур Актобе1 : 1Кайсар
31.08.2019 Казахстан - Премьер-лига 25-й тур Кайсар1 : 3Актобе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ордабасы2149
2
Лига конференций
Кайрат2045
3
Лига конференций
Астана2038
4 Окжетпес2133
5 Актобе2132
6 Елимай2031
7 Улытау2128
8 Кызыл-Жар2123
9 Женис2023
10 Каспий2122
11 Тобол2022
12 Атырау2020
13 Кайсар2020
14 Жетысу2119
15
Зона вылета
Иртыш П2017
16
Зона вылета
Алтай2117
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Кайсар
0%
Ничья
0%
Актобе
0%

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