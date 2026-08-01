Заглембе Л - Шлёнск 15 Августа прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заглембе Л - Шлёнск, которое состоится 15 Августа 2026 года в 15:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Заглембе (Любин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Анте Шимунджа
|03.05.2025
|Польша — Экстракласса
|31-й тур
|3 : 1
|04.11.2024
|Польша — Экстракласса
|14-й тур
|3 : 0
|15.12.2023
|Польша - Экстракласса
|19-й тур
|1 : 2
|29.07.2023
|Польша - Экстракласса
|2-й тур
|1 : 2
|28.01.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 18-й тур
|0 : 3
|15.07.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 1-й тур
|0 : 0
|27.02.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 23-й тур
|0 : 0
|29.08.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 6-й тур
|1 : 3
|30.04.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 28-й тур
|0 : 0
|11.12.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 13-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лех П
|3
|7
| 2
Лига чемпионов
|Легия
|3
|7
| 3
Лига Европы
|Гурник З
|2
|6
| 4
Лига конференций
|Погонь
|3
|6
|5
|Висла Кр
|3
|6
|6
|Ягеллония
|3
|6
|7
|Видзев
|3
|5
|8
|Висла Плоцк
|3
|4
|9
|Шлёнск
|3
|4
|10
|ГКС Катовице
|2
|3
|11
|Заглембе Л
|2
|3
|12
|Радомяк
|3
|3
|13
|Пяст
|3
|3
|14
|Краковия
|3
|2
|15
|Корона
|2
|1
| 16
Зона вылета
|Мотор
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Ракув
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Вечиста Краков
|2
|0