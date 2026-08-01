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Заглембе Л - Шлёнск 15 Августа прямая трансляция

Стадион: Заглембе (Любин, Польша), вместимость: 16068
15 Августа 2026 года в 15:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 4-й тур
Заглембе Л
Шлёнск

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заглембе Л - Шлёнск, которое состоится 15 Августа 2026 года в 15:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Заглембе (Любин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Заглембе Л
Любин
Шлёнск
Вроцлав
Главные тренеры
Словения Анте Шимунджа
История личных встреч
03.05.2025 Польша — Экстракласса 31-й тур Шлёнск3 : 1Заглембе Л
04.11.2024 Польша — Экстракласса 14-й тур Заглембе Л3 : 0Шлёнск
15.12.2023 Польша - Экстракласса 19-й тур Заглембе Л1 : 2Шлёнск
29.07.2023 Польша - Экстракласса 2-й тур Шлёнск1 : 2Заглембе Л
28.01.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 18-й тур Шлёнск0 : 3Заглембе Л
15.07.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 1-й тур Заглембе Л0 : 0Шлёнск
27.02.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 23-й тур Шлёнск0 : 0Заглембе Л
29.08.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 6-й тур Заглембе Л1 : 3Шлёнск
30.04.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 28-й тур Шлёнск0 : 0Заглембе Л
11.12.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 13-й тур Заглембе Л2 : 1Шлёнск
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лех П37
2
Лига чемпионов
Легия37
3
Лига Европы
Гурник З26
4
Лига конференций
Погонь36
5 Висла Кр36
6 Ягеллония36
7 Видзев35
8 Висла Плоцк34
9 Шлёнск34
10 ГКС Катовице23
11 Заглембе Л23
12 Радомяк33
13 Пяст33
14 Краковия32
15 Корона21
16
Зона вылета
Мотор31
17
Зона вылета
Ракув20
18
Зона вылета
Вечиста Краков20
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Заглембе Л
0%
Ничья
0%
Шлёнск
0%

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