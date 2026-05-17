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Пяст - Вечиста Краков 15 Августа прямая трансляция

15 Августа 2026 года в 18:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 4-й тур
Пяст
Вечиста Краков

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пяст - Вечиста Краков, которое состоится 15 Августа 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пяст
Гливице
Вечиста Краков
Краков
Главные тренеры
Польша Казимеж Москаль
История личных встреч
09.08.2026 Польша — Экстракласса 3-й тур 3 : 0Пяст
01.08.2026 Польша — Экстракласса 2-й тур Пяст4 : 3
27.07.2026 Польша — Экстракласса 1-й тур 2 : 0Пяст
23.05.2026 Польша — Экстракласса 34-й тур 2 : 1Пяст
17.05.2026 Польша — Экстракласса 33-й тур Пяст1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лех П37
2
Лига чемпионов
Легия37
3
Лига Европы
Гурник З26
4
Лига конференций
Погонь36
5 Висла Кр36
6 Ягеллония36
7 Видзев35
8 Висла Плоцк34
9 Шлёнск34
10 ГКС Катовице23
11 Заглембе Л23
12 Радомяк33
13 Пяст33
14 Краковия32
15 Корона21
16
Зона вылета
Мотор31
17
Зона вылета
Ракув20
18
Зона вылета
Вечиста Краков20
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Пяст
0%
Ничья
0%
Вечиста Краков
0%

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