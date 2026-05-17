Пяст - Вечиста Краков 15 Августа прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пяст - Вечиста Краков, которое состоится 15 Августа 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Казимеж Москаль
|09.08.2026
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|3 : 0
|01.08.2026
|Польша — Экстракласса
|2-й тур
|4 : 3
|27.07.2026
|Польша — Экстракласса
|1-й тур
|2 : 0
|23.05.2026
|Польша — Экстракласса
|34-й тур
|2 : 1
|17.05.2026
|Польша — Экстракласса
|33-й тур
|1 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лех П
|3
|7
| 2
Лига чемпионов
|Легия
|3
|7
| 3
Лига Европы
|Гурник З
|2
|6
| 4
Лига конференций
|Погонь
|3
|6
|5
|Висла Кр
|3
|6
|6
|Ягеллония
|3
|6
|7
|Видзев
|3
|5
|8
|Висла Плоцк
|3
|4
|9
|Шлёнск
|3
|4
|10
|ГКС Катовице
|2
|3
|11
|Заглембе Л
|2
|3
|12
|Радомяк
|3
|3
|13
|Пяст
|3
|3
|14
|Краковия
|3
|2
|15
|Корона
|2
|1
| 16
Зона вылета
|Мотор
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Ракув
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Вечиста Краков
|2
|0