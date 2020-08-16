Зенит - Динамо М 16 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Динамо М, которое состоится 16 Августа 2026 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Сергей Богданович Семак
|Сандро Шварц
|22.03.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 3
|03.02.2026
|WINLINE Зимний Кубок РПЛ
|Круговой турнир
|2 : 1
|27.11.2025
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
|0 : 1
|05.11.2025
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|1 : 3
|26.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
|26.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|27.01.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 3
|10.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 0
|28.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 0
|13.03.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|3
|9
|2
|ЦСКА
|4
|8
|3
|Зенит
|3
|6
|4
|Спартак М
|3
|6
|5
|Балтика
|3
|6
|6
|Динамо Мх
|3
|6
|7
|Оренбург
|4
|5
|8
|Рубин
|4
|5
|9
|Ростов
|4
|5
|10
|Динамо М
|3
|4
|11
|Родина
|4
|4
|12
|Локомотив М
|4
|3
| 13
Стыковая зона
|Ахмат
|3
|2
| 14
Стыковая зона
|Крылья Советов
|3
|2
| 15
Зона вылета
|Акрон
|4
|2
| 16
Зона вылета
|Факел
|4
|1