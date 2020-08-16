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Зенит - Динамо М 16 Августа прямая трансляция

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
16 Августа 2026 года в 14:30 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия);
Зенит
Динамо М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Динамо М, которое состоится 16 Августа 2026 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Динамо М
Москва
Главные тренеры
РоссияСергей Богданович Семак
ГерманияСандро Шварц
История личных встреч
22.03.2026Мир Российская Премьер-лига22-й турДинамо М1 : 3Зенит
03.02.2026WINLINE Зимний Кубок РПЛКруговой турнирЗенит2 : 1Динамо М
27.11.2025Fonbet Кубок России1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матчДинамо М0 : 1Зенит
05.11.2025Fonbet Кубок России1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матчЗенит1 : 3Динамо М
26.10.2025Мир Российская Премьер-лига13-й турЗенит2 : 1Динамо М
26.04.2025Мир Российская Премьер-лига26-й турДинамо М1 : 1Зенит
27.01.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Зенит1 : 3Динамо М
10.08.2024Мир Российская Премьер-лига4-й турЗенит1 : 0Динамо М
28.04.2024Мир Российская Премьер-лига26-й турДинамо М1 : 0Зенит
13.03.2024Fonbet Кубок России1/4 финала (Путь РПЛ)Зенит2 : 0Динамо М
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча четвёртого тура РПЛ: «Зенит» — «Динамо» (Москва). Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар39
2 ЦСКА48
3 Зенит36
4 Спартак М36
5 Балтика36
6 Динамо Мх36
7 Оренбург45
8 Рубин45
9 Ростов45
10 Динамо М34
11 Родина44
12 Локомотив М43
13
Стыковая зона
Ахмат32
14
Стыковая зона
Крылья Советов32
15
Зона вылета
Акрон42
16
Зона вылета
Факел41
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Зенит
0%
Ничья
0%
Динамо М
0%

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