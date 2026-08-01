Крылья Советов - Динамо Мх 16 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Динамо Мх, которое состоится 16 Августа 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Сергей Александрович Булатов
|Вадим Валентинович Евсеев
|04.08.2026
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 1-й тур
|1 : 2
|08.03.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 0
|01.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
|15.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|21-й тур
|4 : 0
|02.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 5-й тур
|3 : 3 5 : 3
|01.09.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 1
|01.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 1-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|3
|9
|2
|ЦСКА
|4
|8
|3
|Зенит
|3
|6
|4
|Спартак М
|3
|6
|5
|Балтика
|3
|6
|6
|Динамо Мх
|3
|6
|7
|Оренбург
|4
|5
|8
|Рубин
|4
|5
|9
|Ростов
|4
|5
|10
|Динамо М
|3
|4
|11
|Родина
|4
|4
|12
|Локомотив М
|4
|3
| 13
Стыковая зона
|Ахмат
|3
|2
| 14
Стыковая зона
|Крылья Советов
|3
|2
| 15
Зона вылета
|Акрон
|4
|2
| 16
Зона вылета
|Факел
|4
|1