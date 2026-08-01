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Крылья Советов - Динамо Мх 16 Августа прямая трансляция

Стадион: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия), вместимость: 44918
16 Августа 2026 года в 17:00 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Никита Новиков (Петрозаводск, Россия);
Крылья Советов
Динамо Мх

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Динамо Мх, которое состоится 16 Августа 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Крылья Советов
Самара
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
РоссияСергей Александрович Булатов
РоссияВадим Валентинович Евсеев
История личных встреч
04.08.2026Fonbet Кубок РоссииГруппа C. 1-й турДинамо Мх1 : 2Крылья Советов
08.03.2026Мир Российская Премьер-лига20-й турКрылья Советов2 : 0Динамо Мх
01.11.2025Мир Российская Премьер-лига14-й турДинамо Мх2 : 0Крылья Советов
15.03.2025Мир Российская Премьер-лига21-й турДинамо Мх4 : 0Крылья Советов
02.10.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа A. 5-й турКрылья Советов3 : 3 5 : 3Динамо Мх
01.09.2024Мир Российская Премьер-лига7-й турКрылья Советов0 : 1Динамо Мх
01.08.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа A. 1-й турДинамо Мх1 : 0Крылья Советов
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала). Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар39
2 ЦСКА48
3 Зенит36
4 Спартак М36
5 Балтика36
6 Динамо Мх36
7 Оренбург45
8 Рубин45
9 Ростов45
10 Динамо М34
11 Родина44
12 Локомотив М43
13
Стыковая зона
Ахмат32
14
Стыковая зона
Крылья Советов32
15
Зона вылета
Акрон42
16
Зона вылета
Факел41
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Крылья Советов
0%
Ничья
0%
Динамо Мх
0%

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