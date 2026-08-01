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Балтика - Спартак М 16 Августа прямая трансляция

Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212
16 Августа 2026 года в 19:30 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Андрей Прокопов (Ярославль, Россия);
Балтика
Спартак М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Спартак М, которое состоится 16 Августа 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Ростех Арена (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Балтика
Калининград
Спартак М
Москва
Главные тренеры
РоссияАндрей Викторович Талалаев
ИспанияХуан Карлос Карседо
История личных встреч
29.11.2025Мир Российская Премьер-лига17-й турБалтика1 : 0Спартак М
26.07.2025Мир Российская Премьер-лига2-й турСпартак М0 : 3Балтика
14.05.2024Fonbet Кубок РоссииФинал (Путь регионов)Балтика1 : 0Спартак М
25.11.2023Мир Российская Премьер-лига16-й турБалтика0 : 2Спартак М
31.07.2023Мир Российская Премьер-лига2-й турСпартак М2 : 1Балтика
29.06.2022Товарищеские матчи (клубы) - 2022Товарищеские матчиСпартак М3 : 2Балтика
30.08.1998Чемпионат России Высший дивизион — 199823-й турБалтика1 : 1Спартак М
08.07.1998Чемпионат России Высший дивизион — 19988-й турСпартак М3 : 0Балтика
13.09.1997Чемпионат России Высшая лига — 199727-й турСпартак М4 : 1Балтика
17.05.1997Чемпионат России Высшая лига — 199710-й турБалтика1 : 1Спартак М
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура РПЛ: «Балтика» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар39
2 ЦСКА48
3 Зенит36
4 Спартак М36
5 Балтика36
6 Динамо Мх36
7 Оренбург45
8 Рубин45
9 Ростов45
10 Динамо М34
11 Родина44
12 Локомотив М43
13
Стыковая зона
Ахмат32
14
Стыковая зона
Крылья Советов32
15
Зона вылета
Акрон42
16
Зона вылета
Факел41
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Балтика
0%
Ничья
0%
Спартак М
0%

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