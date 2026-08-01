Балтика - Спартак М 16 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Спартак М, которое состоится 16 Августа 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Ростех Арена (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Андрей Викторович Талалаев
|Хуан Карлос Карседо
|29.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 0
|26.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 3
|14.05.2024
|Fonbet Кубок России
|Финал (Путь регионов)
|1 : 0
|25.11.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 2
|31.07.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|29.06.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|30.08.1998
|Чемпионат России Высший дивизион — 1998
|23-й тур
|1 : 1
|08.07.1998
|Чемпионат России Высший дивизион — 1998
|8-й тур
|3 : 0
|13.09.1997
|Чемпионат России Высшая лига — 1997
|27-й тур
|4 : 1
|17.05.1997
|Чемпионат России Высшая лига — 1997
|10-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|3
|9
|2
|ЦСКА
|4
|8
|3
|Зенит
|3
|6
|4
|Спартак М
|3
|6
|5
|Балтика
|3
|6
|6
|Динамо Мх
|3
|6
|7
|Оренбург
|4
|5
|8
|Рубин
|4
|5
|9
|Ростов
|4
|5
|10
|Динамо М
|3
|4
|11
|Родина
|4
|4
|12
|Локомотив М
|4
|3
| 13
Стыковая зона
|Ахмат
|3
|2
| 14
Стыковая зона
|Крылья Советов
|3
|2
| 15
Зона вылета
|Акрон
|4
|2
| 16
Зона вылета
|Факел
|4
|1